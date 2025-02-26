關稅疊加貨幣政策不確定性 組合平衡基金穩健因應

關稅大刀、中東地緣政治衝突、低成本AI模型問世、聯準會政策態度等使市場不確定性增高。法人建議，可透過跨國組合平衡基金多元布局，分散投資風險。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，從經濟面來觀察，1月S&P500全球製造業指數重回擴張區間，自49.6升至50.1，主要由歐美地區所推動，服務業PMI雖小幅下滑，但仍保持在50之上，整體經濟狀況穩定，再者，根據聯準會與歐洲央行近期公布的銀行調查顯示，企業借貸需求有所回升，對於經濟成長延續可視為正面訊號。

因此，全球經貿局勢與聯準會政策動向雙重變數疊加下，風險性資產波動難免，機會與風險兼具，建議投資人不妨透過分散投資局股、債多元資產和市場的跨國組合平衡基金來應對，兼顧資本利得和股息債息收益與波動管理。

葉啟芳進一步指出，現階段在投資布局上，股市雖因利率波動以及關稅政策不確定性有所震盪，但多頭趨勢未變，仍可維持偏高的配置比重，以成熟股市如美股相對看好；固定收益資產方面，在關稅、財政政策仍具不確定性，預期利率呈區間波動，市場尋求收益的需求仍旺，故配置上建議以信用債為主，採取各券種分散配置。

展望後市，安聯投信建議保持謹慎樂觀，隨著烏克蘭總統釋出與美國前高層合作的強烈信號，以及市場對美國財長暗示可能放寬對俄羅斯制裁的預期日益升溫，認為市場短期內將迎來一波政策與資金流動性的雙重調整。