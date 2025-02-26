存3千萬退休金…本應安享晚年！68歲前銀行菁英「走錯1步」陷老後破產危機

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，64歲的金山昇（化名）在銀行工作了35年，年收入約1,200萬日圓（約264萬台幣），累積了約3,000萬日圓（約660萬台幣）的存款與退休金。他原以為這筆資產加上企業年金與妻子的年金，能讓他過上穩定的退休生活，卻因一場錯誤的投資決策，導致老後陷入財務危機。

某日，他的前同事山田來訪，開著名車、談論著投資獲利與夏威夷別墅，讓金山羨慕不已。山田鼓勵他嘗試投資，並強調：「身為銀行員，你的投資眼光應該不在話下吧？」這番話讓金山開始動搖，思考是否該讓自己的退休資金增值。

最終，金山決定聽從後輩的建議，投資公寓包租。他拿出約440萬台幣的退休金，再貸款約660萬台幣，購買了一間公寓，並將其全權交由後輩的公司管理。他認為這種投資方式穩定無風險，既無須擔心空屋問題，也不必親自管理。

然而，半年後，後輩突然通知他已經跳槽，讓金山頓時失去可諮詢的對象。兩年後，包租公司單方面宣布將租金下調10%，與當初承諾的90%租金保障不符。此外，他才發現根據《借地借家法》，包租合約並非想解約就能解約，甚至可能需支付高額退租費，令他難以招架。

金山後悔地表示，自己雖然曾經處理過投資信託商品，卻完全低估了房地產投資的風險。他過度自信於自己的金融知識，也因為信任後輩，未進行詳細的合約確認，導致決策失誤。

另一方面，他仍維持過去的高消費習慣，例如定期參加高爾夫球聚會，使得支出不斷增加。當他意識到問題時，原本準備好的老後存款已經大幅縮水，甚至面臨破產危機。專家提醒，銀行職員與專業投資人是兩回事，倉促進入房地產市場，尤其是將退休資金投入高風險投資，往往會釀成無法挽回的後果。