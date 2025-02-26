統一兩檔MSCI ETN即將到期 美科技報酬逾200％

統一證券發行的統一MSCI美國低波動報酬指數ETN（020015）及統一MSCI美國資訊科技報酬指數ETN（020016）將於2025年3月26號到期，3月24日為最後交易日。

兩檔ETN於2020年3月27上市，發行價10元，存續期間5年，2月25日收盤指標價值分別為18.81元及30.52元，累積漲幅分別為88.1%及205.2%，表現相當亮眼。

以美國尖端資訊科技股為標的的MSCI美國資訊科技ETN，指數前三大成分股APPLE、NVIDIA以及MICROSOFT CORP占比即超過六成；發行之初正值新冠疫情爆發，那斯達克指數暴跌至低點，而後迎來急速反彈，之後受益於疫苗普及和經濟復甦，加上AI及雲端計算等新興技術突破，科技股持續領漲，指數再創新高。

而MSCI美國低波動報酬指數成分股涵蓋醫療保健、資訊科技、核心消費、公用事業等全美11個產業，如WALMART、BERKSHIRE、DUKE ENERGY等；採等比權重，平衡投資各產業中的經典龍頭股，極具存股價值。

依據公開說明書，兩檔ETN最後交易日為3月24日，若投資人未於最後交易日在市場上賣回，則會以該日盤後公布的指標價值自動結算，到期償還日付款日為3月28日。