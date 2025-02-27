快訊

貓纜17年來首次漲價！每人每次180元 北捷：還是比日韓低

你也是嗎？FB臉書大當機釣出眾網友哀號 他曝1招可以正常使用

台中機場因濃霧影響起降 國內外航班一早有取消、有延誤

客戶說什麼就要照單全收？老鳥：拿下業績、找到「平衡點」比讓步更有用

聯合新聞網／ 菲女狼
職場情境示意圖／Ingimage
職場情境示意圖／Ingimage

菲這種急性子，最討厭拐彎抹角，總覺得談判太麻煩。但現實是，會談判的人，才能掌握主導權，讓事情往有利的方向走。

客戶就是要這個量、這個價格！」業務緊皺眉頭，語氣帶著幾分急躁。

產品部門的主管冷笑了一聲，把需求單推回去：「這價格？扣掉材料成本，還沒算人事費、設備折舊，毛利就已經所剩無幾。是能做的生意嗎？」

業務：「這是我跑了很久的客戶，這案子如果不接，競爭對手隨時能撿走！等於我功虧一簣。」業務一心一意想把案子接進來。案子一旦進來，業績的壓力就先過關，至於毛利不是他眼前考慮的問題。

每個部門的績效考核重點不一樣，產品部門顯然跟他不站在同一邊。「客戶需求的量與價，擺明了不合理。你們為了衝業績，把不可能的條件塞給我們，我們不可能能接受。」

雙方各執一詞，沒有人要讓步，眼看這一盤騎就要進入死局。

這時，一個產品經理開口：「我想客戶開出來的條件，也未必是他們心裡的底線。我們不見得要完全照章全收。不如我們跳出他們的遊戲規則，重新給客戶三種選擇。」

A方案：產品規格完全符合客戶需求，但價格高於預算。

B方案：產品規格略低於客戶提出來的規格，價格稍高於客戶期望。

C方案：產品規格與客戶期望有一定的落差，但價格剛好符合預算。

選擇權回到客戶手上，談判從「只能接受或拒絕」變成了「挑選最適合的方案」。

最後，原本一個以為沒什麼指望的案子，居然談成了，而且兼顧了業績與利潤。

這場談判告訴我們：很多時候，看似死局，問題不是沒解，而是沒人換個角度去解。

價格卡住？那就換規格、換服務、換條件來談。

客戶咬死預算？不代表沒得談，可能只是他還沒看到更好的選項。

談判不是比誰讓步，而是比誰能掌握節奏，讓對方願意改變立場。

世界上沒那麼多真正的死局，多數只是因為思維被困住了。

談判不是吵贏對方，不是非得哪一方完全讓步，而是找到雙方都能接受的平衡點，資源交換的技術。

話說，談判說的簡單，做起來卻不容易，真的是一門需要修煉的功夫。

◎本文內容已獲菲女狼授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

客戶 業績

菲女狼

追蹤

延伸閱讀

台股連2跌、00919卻逆勢連漲！專家：大盤低點買入好時機、震盪也有配息撐腰

台積電設廠高雄利多！房價飆漲...小資族能買哪裡？一圖看懂高雄房市

政府決心打房？「單價高、低總價」也算豪宅 專家搖頭：變相鼓勵換屋

00878、00919誰是最強ETF？專家「並非選擇題」：重點是持續投資

相關新聞

客戶說什麼就要照單全收？老鳥：拿下業績、找到「平衡點」比讓步更有用

菲這種急性子，最討厭拐彎抹角，總覺得談判太麻煩。但現實是，會談判的人，才能掌握主導權，讓事情往有利的方向走。

債券殖利率有史以來最低！頂尖投資專家掀開華爾街黑幕與聯準會祕辛

要是股票和債券同時面臨膨脹的話，會發生什麼事？要是低利率不但是股票價值膨脹的原因，也正是債券價值膨脹的原因，…

頂客族遺產只想留給配偶！律師：但2人都離開還是「配偶的兄弟姐妹」繼承

更大的難題是：兩人都離開後，遺產還是到了「配偶的兄弟姐妹」或自己不愛的家人手裡。更讓大多數頂客族心痛的是，最後遺產都「充公」！

黃金儲備量擋不了「信仰崩潰」！貴金屬專家預言：美元貶值是進行式

他們建立了針對美元的固定外匯匯率新系統，美元就此成為了全球的國際準備貨幣。如今，國際上每種主要貨幣都必須與美元掛勾…

關稅疊加貨幣政策不確定性 組合平衡基金穩健因應

關稅大刀、中東地緣政治衝突、低成本AI模型問世、聯準會政策態度等使市場不確定性增高。法人建議，可透過跨國組合平衡基金多元...

存3千萬退休金…本應安享晚年！68歲前銀行菁英「走錯1步」陷老後破產危機

64歲的金山昇（化名）在銀行工作了35年，年收入約264萬台幣，累積了約660萬台幣的存款與退休金。他原以為這筆資產加上企業年金與妻子的年金，能讓他過上穩定的退休生活，卻因一場錯誤的投資決策，導致老後陷入財務危機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。