統一投信推優選低波多重資產 債券槓鈴配置更靈活

川普2.0新政讓資本市場快速變化，投資人避險需求增加，多重資產基金同時擁有股債特性，成為2025年投資新寵。統一投信將推出統一優選低波多重資產基金，看準台灣債券ETF規模位居亞洲第一，流動性佳，因此以台灣發行債券ETF搭配台灣可轉債、高息股為三大核心資產。債券部位將採槓鈴式配置，具備動態調整資產的特色，預計3月10日至14日開始募集繳款，可望成為投資人應對市場隨漲抗跌的優質選擇。

台灣債券ETF規模連年成長，依照投信投顧公會資料顯示，其規模在2024年上半年以792億美元(折合新台幣約2.5兆元)位居亞洲第一大。且成長步伐未停歇，據CMoney統計到2024年底，規模進一步擴大到3.1兆元，共有96檔掛牌，各類債種齊備，投資選擇性多、流動性也佳。

除此之外，殖利率仍處高檔也是一大優勢。統一優選低波多重資產基金經理人涂韶鈺表示，據彭博統計至2025年2月21日，美國10年期公債殖利率為4.43%，仍高於長期平均，並接近金融海嘯以來的高點，布局債券ETF仍有鎖定收益的機會。

涂韶鈺表示，川普上任後的關稅政策，可能導致通貨膨脹回溫，因此建議對債券ETF布局靈活調整。Fed雖然放緩降息腳步，但最快可望自3月暫停縮表，資金面將轉寬鬆，透過多重資產基金的多元策略優勢，在債券部位可採取槓鈴式配置，一方面將聚焦受惠營運改善、財務及違約風險降低、且債息較高的短年期非投資等級公司債。另一方面將配置對市場不確定性抵禦能力較高，存續期間較長，未來受惠降息資本利得空間較高的中長年期債(含公債與投資等級公司債)。