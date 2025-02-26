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投資美股 統一全球新科技基金、00757績效雙強

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

輝達財報公布在即，但據S&P500企業已公布的數據統計，有76%公司獲利優於市場預期，加上川普政策向來親商，美國企業獲利仍然看俏。近期市場震盪之際，逢拉回可擇優將美股資產配置納入布局。據晨星統計，目前市面上涵蓋美股投資的主被動式基金中，統一全球新科技基金、統一FANG+ETF（00757）的短中長期績效都名列前茅，今年投資美股盡在統一投信。

輝達2024年第4季財報財報開獎前，S&P500企業獲利成績單可先視為風向球。據LSEG統計至2025年2月21日，已有425家S&P500企業公布財報，其中，有76%公司獲利優於市場預期。S&P500企業去年第4季獲利預計年增15.7%，若排除能源產業，獲利年增率預期達19.1%，顯示美國企業基本面無虞。

AI蓬勃發展，美國為AI發源地，投資人可藉由市場震盪之際，透過定期定額，布局優質的主被動式基金，掌握最佳投資美國再次偉大的機會。翻開涵蓋美股投資的主動式基金績效來看，統一全球新科技基金不僅投資美股占比超過六成，針對AI重鎮的台股，投資占比也超過兩成，在經理人精準選股操作下，奠定該基金績效亮眼的基石。據晨星統計至1月底，統一全球新科技基金一年報酬率46.44%，不但在同類型基金居冠，且為同類型基金平均值的兩倍。兩年翻倍、達113.53%，遠優於同類型平均不到五成的報酬率。五年報酬率更高達200.96%，為同類型基金報酬率平均的三倍以上。

海外ETF部分，統一FANG+ETF十檔成分股都是美股，追蹤NYSE FANG+尖牙股指數，直接投資於具未來性、成長性及話題性的各領域龍頭股。掛牌以來績效也是常勝軍，據晨星統計至1月底，00757一年報酬率近六成，為同類型ETF平均報酬率的兩倍。而兩年、三年、五年報酬率分別為179.66%、148.3%、328.81%，更是稱霸同類型基金。

展望後市，統一投信表示，美國2024年第4季的消費支出強勁，加上2025年企業回補庫存效應，美國今年經濟成長預估上修至2.2%，高於長期平均值1.7%。再進一步觀察AI發展，一般演算法的進步速度原為每年4倍，但在DeepSeek橫空出世後，成本下降，模型能夠將更多資源分配給後期推理，演算法的進步速度可望以每年8~10倍的常態軌跡發展，有助加速AI應用落地，對長線趨勢發展反而是一大利多。

統一全球新科技基金及統一FANG+ ETF報酬率。資料來源：晨星
統一全球新科技基金及統一FANG+ ETF報酬率。資料來源：晨星

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