理所當然的常識…也還能有大腦短路的同事在雷！菲女狼：建SOP降低溝通成本

有聽沒有進去 還問到天荒地老

別讓低效同事拖垮工作節奏

賣場舉辦抽獎活動，因為得獎人數眾多，活動負責人珍妮特地開會，跟相關同仁說明領獎辦法。

她特別交代：「這些獎項都需要報稅，為了確保資料正確無誤，『領獎人』和『工作人員』都要簽『全名』『正楷』，並且字跡要清楚。」

珍妮以為自己交代得很很清楚了，結果進入了Q&A 時段，才發現她有講大家沒有聽，或者應該說大家有聽但沒有懂。

「能簽小名嗎？」

「不行。」

「能簽英文名字嗎？」

「不行。」

「工作人員要簽全名正楷之外，消費者也要簽全名嗎？」

？？？

「這是需要報稅的，所以消費者一定要簽中文全名。」

講得這麼白，還能這樣問？

不簽全名，身分怎麼驗證？

不簽全名，機會中獎怎麼扣稅？

不簽全名，稅務機關怎麼查驗？

珍妮這才發現，有些你以為理所當然的常識，有些人就是想不到。

你以為白紙黑字寫在PPT上，也詳實的說明了，對方就是沒有get到。

珍妮都不確定，到底是自己口齒不清，還是對方大腦短路了。

職場上，除了慣老闆外，這類型的同事也是讓工作很傷腦筋的一環，甚至有時候還會因此讓自己被波及到。

建立SOP，降低溝通成本 該寫清楚的流程，就別用口頭交代，SOP、公告、確認信全都準備好，減少來回解釋的時間。 重點提問，讓他們自己理清 「請你確認一下規則有沒有問題？」讓他們自己說出關鍵點，幫助他們接上斷掉的邏輯。 分清責任，避免自己被拖累

這種狀況通常不會只發生一次，該切割就切割，該分工就分工，別讓自己的時間被消耗。

剛出社會時碰到這類型人物，我大概會氣噗噗。時間久了，發現這種人滿坑滿谷，氣都氣不完。

這種人不會讓公司倒，但一定會拖垮團隊效率。在沒辦法改變所有人的情況下，你只能盡量別讓別人的腦袋短路，變成你的職場危機。

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