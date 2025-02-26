快訊

中華隊明年經典賽赴東京機會高！日媒喊警戒強敵 讚他「霸氣咆哮」

嘉市議員戴寧涉詐助理費 二審認罪繳回不法所得改判5年半

貓咪聞主人拖鞋被臭到一秒癱軟 昏倒前不忘做1件事網笑：還懂得物歸原位

理所當然的常識…也還能有大腦短路的同事在雷！菲女狼：建SOP降低溝通成本

聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖／Ingimage。
職場示意圖／Ingimage。

有聽沒有進去 還問到天荒地老

別讓低效同事拖垮工作節奏

賣場舉辦抽獎活動，因為得獎人數眾多，活動負責人珍妮特地開會，跟相關同仁說明領獎辦法。

她特別交代：「這些獎項都需要報稅，為了確保資料正確無誤，『領獎人』和『工作人員』都要簽『全名』『正楷』，並且字跡要清楚。」

珍妮以為自己交代得很很清楚了，結果進入了Q&A 時段，才發現她有講大家沒有聽，或者應該說大家有聽但沒有懂。

「能簽小名嗎？」
「不行。」

「能簽英文名字嗎？」
「不行。」

「工作人員要簽全名正楷之外，消費者也要簽全名嗎？」
？？？
「這是需要報稅的，所以消費者一定要簽中文全名。」

講得這麼白，還能這樣問？
不簽全名，身分怎麼驗證？
不簽全名，機會中獎怎麼扣稅？
不簽全名，稅務機關怎麼查驗？

珍妮這才發現，有些你以為理所當然的常識，有些人就是想不到。

你以為白紙黑字寫在PPT上，也詳實的說明了，對方就是沒有get到。

珍妮都不確定，到底是自己口齒不清，還是對方大腦短路了。

職場上，除了慣老闆外，這類型的同事也是讓工作很傷腦筋的一環，甚至有時候還會因此讓自己被波及到。

建立SOP，降低溝通成本

該寫清楚的流程，就別用口頭交代，SOP、公告、確認信全都準備好，減少來回解釋的時間。

重點提問，讓他們自己理清

「請你確認一下規則有沒有問題？」讓他們自己說出關鍵點，幫助他們接上斷掉的邏輯。

分清責任，避免自己被拖累

這種狀況通常不會只發生一次，該切割就切割，該分工就分工，別讓自己的時間被消耗。

剛出社會時碰到這類型人物，我大概會氣噗噗。時間久了，發現這種人滿坑滿谷，氣都氣不完。

這種人不會讓公司倒，但一定會拖垮團隊效率。在沒辦法改變所有人的情況下，你只能盡量別讓別人的腦袋短路，變成你的職場危機。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

同事 團隊 溝通 職場

菲女狼

追蹤

延伸閱讀

最新豪宅單價門檻…以後單坪不能超過120萬？專家：小宅單價太高政府決定抽一些稅

「金龍海嘯」前後確實是房市動能涇渭點！房仲：屋主不再無腦長抱房子

009803、009802如何對抗老大哥0050及006208？專家：效仿台積電配息做法

選009802更會漲能打敗0050？小童「不業配」說實話：其實沒什麼好比

相關新聞

理所當然的常識…也還能有大腦短路的同事在雷！菲女狼：建SOP降低溝通成本

有些你以為理所當然的常識，有些人就是想不到。

統一投信推優選低波多重資產 債券槓鈴配置更靈活

川普2.0新政讓資本市場快速變化，投資人避險需求增加，多重資產基金同時擁有股債特性，成為2025年投資新寵。統一投信將推...

投資美股 統一全球新科技基金、00757績效雙強

輝達財報公布在即，但據S&P500企業已公布的數據統計，有76%公司獲利優於市場預期，加上川普政策向來親商，美國企業獲利...

他指不是便宜窮人就能買房！一票人認同：像台大錄取分數降仍考不上

房價漲勢未歇，在當前的房地產市場中，許多聲音對於高房價表達不滿，認為這使得窮人難以實現購屋夢。有網友於PTT發文表示，即便房價大跌，…

《童話故事下集》是恐嚇人買房？劇情巧撞30年前房地產業務洗腦話術

Netflix台劇《童話故事》下集由劉以豪與柯佳嬿主演，該劇描寫了一名女性在結婚後與公婆同住，遭遇到各種困擾與限制，…

面對面討論更能激發靈感？上司要求取消居家辦公…學者諷：都是藉口

雖然遠距工作未必適用於所有行業，不過，在遠距工作剛開始推動的初期，對於不需要聚在同一個場所面對面工作的這件事，還是有許多人會感到不解…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。