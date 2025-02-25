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他指不是便宜窮人就能買房！一票人認同：像台大錄取分數降仍考不上

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣房價近年不斷上漲，不少人只敢看不敢買。示意圖／聯合報系資料照
台灣房價近年不斷上漲，不少人只敢看不敢買。示意圖／聯合報系資料照

房價漲勢未歇，在當前的房地產市場中，許多聲音對於高房價表達不滿，認為這使得窮人難以實現購屋夢。有網友於PTT發文表示，即便房價大跌，難道窮人就會因此獲利嗎？原po指出，看到很多人說房價太貴，害窮人買不起房，但假設2000萬房子變成50萬，只會使得有錢人買更多房子而已。

原po分析，房子就是稀缺資源，又是穩定多功能資產，「貴，有錢人買，便宜，有錢人更買，我真不知道窮人要怎麼獲利？」

其次，針對房價的各種管制措施，雖然政府可能試圖透過提高持有成本或限制持有數量來平衡市場，但這些措施往往無法根本改變現狀。「人家有錢，就是比你有能耐，只要利益有到，什麼規定都嘛可以破解」。

這樣的情況下，政府就算強行規定房屋的最高售價為50萬，市場上卻可能因供應不足而無法滿足需求，導致購買者面臨更長的等待排到天荒地老，或者業者用其他的方式變相加價。

文章一出，底下有人認同原po看法，「其實很容易理解，窮人的想法就是東西便宜就會更好買，很簡單的直線思考，大概就像台大的錄取分數如果下降他就會更容易考上一樣，以前還真的有人這樣想，當然這種人是不可能考上台大的」。

也有人補充說道，「房價其實就類似錄取分數，是PR排名的一個結果，打房就像考題出更難，學生程度不好分數低就像經濟不好大家沒錢，那個錄取分數多少根本不重要，你排第幾，錄取名額多少才重要」、「買不起的人該怪的是其他政策，如租房、工作…等等」。

然而有人不認同原po觀點，「為什麼買房子要跟獲利掛鉤？」、「邏輯死亡哦？跌那麼多富人先慘賠一波，況且窮人是要自住，誰跟你拿來炒房？」、「窮人不管房價如何都不能獲利，但有一批中產的等著翻身，現在的房價中產也只能買30年以上的鳥籠」。

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