《童話故事下集》是恐嚇人買房？劇情巧撞30年前房地產業務洗腦話術

Netflix台劇《童話故事》下集由劉以豪與柯佳嬿主演，該劇描寫了一名女性在結婚後與公婆同住，遭遇到各種困擾與限制，如婆婆干擾生活、無法做愛及外食、要家族聚會、得做家事搶廁所、鄰居長舌等，並將婆媳夫妻之間相處的窘境如實呈現，有網友看了直言，「根本是恐嚇人不買房會過很慘」。

網友在PTT發文表示，以柯佳嬿的媳婦角色來說，「讓妳住家裡也沒收妳房租，也沒收伙食費，還可以抱怨這麼多，人家韓國拍魷魚遊戲享譽國際，台灣只能拍房奴X劇」。

但有人表示，一般男性經濟獨立後通常都會想搬出去住，生活作息吃飯沒人在旁監督，家裡的規矩自己決定，東西要怎麼擺隨自己高興，「除非家裡很有錢，或個性不夠獨立，否則就算沒買房，也會選擇去外面租房，擁有自己的生活空間，根本不需要戲劇去鼓吹」。

此外，還有人觀察指出，「這部劇會出現，是反應媽寶仗著台北蛋黃區有老房，跟現代小家庭生活方式產生衝突的社會問題」、「婆媳問題就是如此可怕，總要有一個是吃虧的」、「我親戚遇到的比電視劇更過分」、「現實比影集更殘酷啦」、「台灣四五年級生活習慣跟六七年級差異太大」。

也有人質疑為何男女主角不搬出去租房子呢，難道連租金2萬都付不起？其他人則表示，「追求生活品質，年租金好歹20萬以上吧，越都市租金就越高」、「問題就是沒能力搬出去吧，除非工作地點離父母家很遠」、「周遭沒看過買得起房的，還賴在家裡」、「父母有錢的就是幫小孩買，小孩自己賺夠的就自己買」、「30年前的房地產教戰手冊，就是業務對年輕夫妻洗腦婆媳問題」。