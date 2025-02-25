面對面討論更能激發靈感？上司要求取消居家辦公…學者諷：都是藉口

雖然遠距工作未必適用於所有行業，不過，在遠距工作剛開始推動的初期，對於不需要聚在同一個場所面對面工作的這件事，還是有許多人會感到不解。

雖然稱不上是受人監視，但是正因為有其他人在現場，所以才能夠好好地工作，對於早已習慣這種形式的人來說，一個人獨自工作或許並不太容易。另外，正因為沒有其他人在場，所以也有人會趁機打混摸魚，不過畢竟還是有很多需要處理的工作，所以也不可能一直偷閒下去。

該如何完成工作，每個人都有各不相同的做法。有人手腳快一下子就做完，自然也會有需要耗費多時的人。我曾經負責哲學考試的監考，平常上課不太認真的學生很快就交卷，離開了教室；但認真聽我上課、經常發問的學生，則是花了一整堂課的時間寫考卷。

居家辦公有好處

（本文出自《岸見一郎的人際自在學》) 工作也一樣，快速做完並不代表工作能力強。工作能力強的人確實能夠快速完成工作，但是他們也會花時間深入思考問題。當然，也有人花費了很長時間，卻還是沒辦法完成工作。

如何運用一天二十四小時，同樣也是因人而異。居家辦公的好處就是工作不會受到時間的限制。早上起不來的人，就算晚起也沒關係，因為可以工作到深夜。

剛開始或許讓人有點困惑，但如果居家辦公出乎意料地自在放鬆，同時又能確保工作的效率，應該會有很多人希望遠距工作的生活能夠持續下去。

然而，還是有人不希望一直居家辦公下去。

當時儘管新冠肺炎的確診人數尚未減少，但公司卻還是讓員工盡快恢復實體上班。這個改變並非大家所樂見，因為一旦體驗過遠端工作的便利性之後，就很難再回到過去的工作模式。

多虧遠距工作，人們在家辦公時還能趁著空檔晒衣服，讓工作與生活之間更加平衡。要求進辦公室上班的公司，就等於是在剝奪員工的正常生活。

希望恢復實體上班的上司也有自己的理由。他們認為如果沒有面對面，就沒辦法好好工作。雖然工作本身不見得無法在家完成，但是有些人認為面對面討論更能夠激發靈感。

不過，這些其實都是藉口。既然工作能夠透過遠端處理來完成，就算沒有見面也無傷大雅不是嗎？「面對面討論更能夠激發靈感」只是隨口說說的。

大部分的靈感往往在獨自一人的時候浮現。

就算見了面，關係不見得就改善

不論是否跟人交談，當靈感來的時候，自然就會浮現。如果缺乏靈感，不論你做什麼，靈感永遠都不會上門。缺乏靈感的人只是把「沒有面對面交談」當成藉口罷了。

有些人則說，遠端工作沒辦法建立人與人之間的連結。如果沒有面對面，就沒辦法好好溝通；如果沒有面對面開會，就無法建立信賴關係。可是老實說，那些因為分隔兩地就無法建立關係的人，就算真的面對面了，終究還是沒辦法好好溝通，建立良好關係。不值得信賴的上司，搞不好會在見面之後感覺更無法信賴。

就像是無法確定彼此情感的戀人，總以為只要見面就能改善彼此的關係。彼此相愛的兩人當然希望能夠一直黏在一起，但是就算分隔兩地，仍不會感到寂寞。當彼此關係緊張的時候，有時可能會因為很難透過電話把話說清楚，而決定直接面對面談。可是並不代表只要見了面，關係就一定能夠有所改善。

有些人覺得用外語講電話很吃力，認為是因為看不到對方的面孔，所以無法順利交談；其實，這只是單純外語能力不足，即使面對面也很難對談如流。就算說母語也一樣，談話本來就是件難事，並不會因為面對面就能說得邏輯自洽，讓對方充分理解。

我從事諮商工作已經有很長一段時間。在諮商時，來訪者所做出的表情、動作、姿勢、語氣等，都是諮商師用來了解來訪者的有用資訊。然而，單憑語言無法良好溝通，這個想法一點都不正確。如果諮商不能只靠言語來完成，那就是諮商師的無能。

多加運用線上會議軟體

如果覺得光聽聲音很難溝通，也可以多加運用線上會議軟體。在線上會議或遠端診療上，人們能夠透過螢幕看到彼此，所看到的表情會比實際面對面更加清楚，這部分沒有實際使用經驗的人很難想像。

那麼，只要看到臉就能夠充分了解對方在說什麼嗎？其實未必。看得到對方表情確實有助於理解，但這並非必要條件。就診療而言，並非所有診療都能夠遠端進行。搔癢、疼痛之類的感覺是個人體驗，即使患者就在自己的面前，身為外人還是無法切身體會他所感受到的疼痛。

依我個人的情況來說，我近幾年的演講都是在線上進行的。有時也會透過國外連線的方式進行演講。和編輯開會討論的時候也是透過網路。採用線上的方式，演講者就不需要舟車勞頓跑到遠方，對聽講者來說也有好處。

如果演講是在遙遠的外地舉行，以前大多都是選擇放棄，現在則可以在自家裡聆聽，甚至連國外的演講也都可以聽。主辦方不需要費力安排演講會場，也不需要支付交通住宿費給演講者。即使是新冠肺炎疫情已經消退的現在，我依然認為沒有恢復實體演講的必要。

（本文出自《岸見一郎的人際自在學》作者：岸見一郎 譯者：羅淑慧)