體壇霸凌不改有原因！教練指導為何愛用羞辱方式…關鍵在「運動員成績」

從小被罵到大的人也會形成依賴。除非是非常年幼的小孩，否則大部分的人都能了解自己行動的意義。也就是說，他們都非常清楚若是做出那樣的事，就會遭到父母的斥責。在職場上遭到上司斥責的下屬也一樣。

明知道會挨罵，卻還是老做些會挨罵的事情，到底是為什麼呢？因為就算被罵，還是希望得到矚目。天底下應該沒有想挨罵的人吧？然而，當孩子表現得體時，父母認為那是十分理所當的事，所以就不會特別給予關注。

上司也一樣，因為下屬本來就該完成工作，自然就不會予以關注。工作的時候，既然認為自己的能力不足，沒辦法做出符合上司期待的成果，索性就藉由挨罵的方式來獲得關注。有這種想法的孩子或下屬，都是依賴父母或上司的。

依賴並不光只是為了受到關注。如果因為做了錯誤判斷而挨罵，久而久之便會認為與其自己作主被罵，不如什麼都不去思考，直接照著他人的吩咐去做就好。這也是一種依賴。

（本文出自《岸見一郎的人際自在學》) 責罵造成的心理距離也是一個問題。一旦被罵，挨罵者和罵人者之間的心理距離就會變得遙遠。阿德勒說，憤怒是「trennender A­ekt、disjunctive feeling」（《性格心理學》），意思是「使人與人分離的情緒」。有人說責罵和憤怒是不同的情緒，但是責罵的時候，人人都會感受到憤怒。

如果和父母或上司之間的關係很親密，當你覺得他們說的話很奇怪時，便能夠輕易說出自己的想法。

但如果對方是那種不分青紅皂白破口大罵的人，因為彼此的關係比較疏遠，所以你認為就算講了也沒用，於是便什麼都不說。這樣一來，你逐漸喪失自己的判斷，把決定權全權拱手讓人，最終形成了對他人的依賴。

此外，父母或上司不僅會為了當前的失誤責備你，還會說出「你總是犯錯」這類的批評。如果對方只是針對這次的失誤就事論事，當然無可厚非，但對方以偏概全地罵你「總是犯錯」，你就不會再相信自己的能力。

阿德勒表示，「唯有當你認為自己有價值時，才會有勇氣」（《阿德勒如是說》，暫譯）。若以工作的情境來說，「認為自己有價值」意味著相信自己有能力，而「勇氣」則是積極面對工作。就算偶爾失敗，只要覺得自己有能力，依然會去主動思考並解決問題。

可是如果總是被罵，就會覺得自己毫無價值（換言之，認定自己能力不足），工作態度也就不會那麼積極。既然不管做什麼都會挨罵，不如索性什麼都不去思考，直接照著指示做事就好。

儘管如此，仍有人會說「幸好那個時候被罵」，甚至認為正因為被罵才能有所成長，成就現在的自己。當時被罵痛苦萬分，但獲得成功之後，他們似乎將這段經歷帶來的痛苦回憶拋諸腦後，美其名曰「自我成長的糧食」。其實這樣的人不過是乖乖照著上司的吩咐做事而已。

在體壇也不例外。面對教練形同霸凌的指導方式，只要能夠創下佳績，受盡羞辱也無所謂，仍然甘之如飴。事實上，如果運動員的成績不錯，教練就會認定這樣的做法是對的，不會去想換個指導方式的話，或許能夠幫助學員取得更好的成績。

就算遭受霸凌也沒關係，只要能拿到好成績就好，有這種想法的運動員對教練產生了依賴。假設父母幾乎整天都在罵孩子，旁人見狀可能會在孩子的面前批評父母過度嚴厲，但孩子可能會反過來替父母說話，反駁他們也有好的一面。

明明憤怒的情緒會拉開人與人之間的距離，為什麼反而會出現這種情況呢？一方面，是因為他們不想被罵，但也不想自己做決定，希望藉此來逃避責任；另一方面，則是基於對認同感的渴望，寧願挨罵也要得到關注。

（本文出自《岸見一郎的人際自在學》作者：岸見一郎 譯者：羅淑慧)