被別人罵邪惡後竟然自己也認同 岸田一郎揭人際關係中的「被賦予歸因」

有些人總是努力去符合他人的期待，為了獲得認同而依賴他人。即使有自己想做的事，仍會因為希望受人喜歡而選擇放棄。另外，有些人一旦知道能夠獲得認同，就會馬上採取行動，否則便會選擇什麼都不做。他們會為了獲得認同而立刻行動，但是那件事未必是正確的，自己也會失去判斷。

有的人會在被罵「邪惡」之後，連自己也開始這麼認為，這是因為接受了他人賦予的歸因。

我總會告訴對方：「你說自己很邪惡，但我並不覺得。你總是非常在意別人如何看待你的一言一行，所以至少你沒有故意傷害任何人，對嗎？」他們的答案通常是肯定的。所謂沒有故意傷害，指的是自己並不打算傷害人，但對方卻還是受傷了。

接著，我會這麼說：「從不打算傷害人的你一點都不『邪惡』，反而很『善良』。」人難以接受自己有邪惡的一面，卻能夠喜歡善良的自己，因為這代表自己是有價值的。

（本文出自《岸見一郎的人際自在學》) 當你覺得自己善良，就能鼓起勇氣進入人際關係。換個角度來看，你接受他人給予的『邪惡』標籤，是為了避免進入人際關係。而你之所以不願意進入人際關係之中，是因為害怕與人交往後會受傷。

若能讓自己看起來善良，便能夠進入人際關係之中。然而，除了改變對自己的看法之外，最重要的是明白並非每個人都會故意傷害人。

一旦被賦予「善良」的歸因，你便能夠從不同的角度去看待自己。過去只看到自己短處或缺點的人，也能接納自己、產生自信。

這並不意味著變成了另一個人。但若能以不同的方式看待自己，實際上也可以說成是成為了一個不一樣的自己。

然而，這仍是一種歸因賦予，當然也是種評價。評價並不等於自己的價值或本質。評價既不會增加也不會減少我們的價值。因此，包含諮商師在內，當別人賦予你出乎意料的正面歸因時，絕對不能無條件地接納，因為最終還是得由我們來斷定自己的價值。

不過有些時候他人對我們的肯定和欣賞，可能是我們自己沒看見或不敢去相信的，接受這些評價的過程會需要一點勇氣，但對於自我價值的建立非常有幫助。

（本文出自《岸見一郎的人際自在學》作者：岸見一郎 譯者：羅淑慧)