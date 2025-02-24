年輕人求職為了被錄取「裝活潑」 日本哲學家：非常沒有意義

在現今的時代中，各行各業都要求員工擁有積極向上的特質。年輕人在求職的時候，也都非常努力表現出開朗的態度。儘管就我看來，為了被錄取而做出不同於平常的行為非常沒有意義，但還是有人會強迫自己裝活潑以提高錄取機率。

即使碰到無理取鬧的客訴，只要對方是顧客，便必須微笑著應對。無論內心多麼不滿，也得保持良好的態度。佛洛姆認為，這種情感並非真正屬於自己，而是刻意扮演出來的「善良人格」。

然而，隨著時間推移，這種扮演的情感逐漸內化，把你變成不論碰到什麼都會微笑著應對的人。但那副模樣並不是真正的你，久而久之，最後連你也會漸漸認不出真正的自己。

關於虛榮心，三木清是這麼說的：

「虛榮心是一種想表現得比實際更優越的欲望，這或許只是一種偽裝。然而，人若終其一生都在偽裝，便難以分辨哪一面是他的真實本性，哪一面是虛偽。」（《人生論筆記》）

如果為了博得好名聲而不斷扮演好人，那麼在他人的眼中，此人就是個親切善良的好人。人活在人際關係之中，所以在評估性格的時候，不能把人際關係排除在外。一個人的行為舉止會因為對象不同而有所改變。

可是即便如此，如果總是在意別人對自己的看法，便應驗了三木所說的──「真實」和「虛偽」的界限將不復存在。

在職場上，處理躲不掉的麻煩事時，縱然內心煩躁，卻依然堅持微笑應對。長此以往，你或許會開始深信這就是自己真正的面貌。然而，公司不需要特立獨行的員工，所以當員工懷疑自己是否符合公司的「標準」時，或許將面臨隨時被汰換的威脅。

就算是自認為開朗的人，那種開朗也可能不是你原本的性格，或許只是為了讓自己成為公司所需要的人材，而刻意假扮的模樣。

這種情況不光只發生在工作場合。任何一段關係都要求人們具備協調性、社交性和外向性，而個性卻像個絆腳石妨礙自己成為那樣的人。為了讓自己跟任何人都能相處愉快，而非與少數人交好，就必須想辦法適應每一個人。

因此，就算不是在扮演真正的自己，你還是必須與社會建立關係。雖然沒有必要刻意與人發生衝突，或故意讓自己被討厭，但是工作真的值得讓你失去自我，甚至犧牲個性嗎？

（本文出自《岸見一郎的人際自在學》作者：岸見一郎 譯者：羅淑慧)