《被討厭的勇氣》作者岸見一郎的人際自在學 讓座能幫到對方才是重點

在有人碰到困難的時候，不管那個人是誰，也沒有受到任何人的強迫，更不是出於義務，只是單純想幫忙，自然而然伸出援手，這便是人與人之間真實連結該有的模樣。

然而，一些人在發現有人需要幫忙的時候，不會馬上伸出援手，反倒在意別人會怎麼看待自己。

在電車上看到年長者站著，此時明明直接禮讓座位就可以了，卻有人會猶豫該不該這麼做。萬一對方不想要別人讓位給自己，直接拒絕的話，該怎麼辦？在猶豫不決的期間，那個人可能已經下車，你也因此而錯過了讓座的機會。

或許你起身讓座的時候，搞不好反而會惹怒對方，因為對方還不到被讓座的年齡。但其實你只需要考慮自己的意願就夠了，至於接不接受這份好意，那就是對方的選擇了。

（本文出自《岸見一郎的人際自在學》) 當對方感激地坐下時，自然會讓人感到欣慰。然而，若在讓座之前先在意別人會怎麼看待自己，並且只有在確定對方會感謝時才願意讓座，這樣的心態就顯得有些不自然。

此外，有些人會在意幫助他人時，是否有旁人觀看，以及對方會如何評價自己。這樣的人，若沒有其他人在場，可能就不會主動幫助有需要的人。

讓座是否真的能幫助到對方，才是唯一需要考量的重點。至於對方是否會感激自己，又或者別人是否會讚賞自己的行為，則無須過多掛心。

（本文出自《岸見一郎的人際自在學》作者：岸見一郎 譯者：羅淑慧)