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爸爸幫兒子買房慘噴逾135.6萬贈與稅！ 專家：另案例17歲少年2千萬自付免贈與稅

聯合新聞網／ 廖嘉紅
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

在台灣，父母幫助子女買房 是常見的家庭財務規劃，但你是否知道，不同的稅務規劃方式，結果可能天差地別？

透過國稅局提供的2個真實案例，來看看如何透過聰明的稅務規劃，避免高額稅負，省下上百萬的稅金！

案例1：富爸爸砸4000萬協助兒子買不動產，卻慘噴135.6萬「贈與稅」！

近期台北國稅局揭露：一名富爸爸砸4000萬協助兒子標下價值6000萬元國有非公用不動產，其中2000萬元由兒子自行貸款處理。

因為沒有充分考慮稅務規劃，最後需支付高達135.6萬的贈與稅。

案例1的父母，出於好意幫助兒子購買不動產，但缺乏稅務規劃，導致高額贈與稅。

問題出在哪裡呢？在分析解答前，我們先看另一個成功節稅的案例。

案例2：17歲少年買房 2千萬全額自付 國稅局曝「父母神操作」

台北國稅局案例：一名17歲少年購買新北市房產，買賣成交價格約2千萬元。

少年的父親在不動產買賣契約訂定日後30日內，向戶籍所在地即台北市國稅局申報贈與稅，並提供少年的存摺影本。

證明少年的父母自2013年至2023年，每年都利用「贈與免稅額」逐年贈與給他，累積超過2000萬的存款。

因證明少年財力能夠全額支付房產款項，免贈與稅。

這個案例展示了高超的稅務規劃，成功避稅，連國稅局都讚他們！

稅務規劃的四大關鍵

透過這兩個案例，總結發現：

1.逐年贈與，及早規劃

無論是贈與還是購房，稅務規劃應該超前部屬，避免臨時決策導致高額稅負。

2.善用免稅額

每年贈與稅都有免稅額度，分批贈與有效降低稅務成本。避免像案例1的父母一次性贈與4000萬，遠遠超過了免稅額，導致高額稅負。

3.考慮未來稅負

除了贈與稅，還要考慮未來可能產生的房地合一稅，提前規劃取得成本等細節。

在105年 #房地合一稅 實施後，不動產贈與子女，是以土地公告現值與房屋的評定價格來計算贈與金額，有壓縮贈與金額，節省贈與稅的效果。

卻會造成子女未來再出售時，因取得成本偏低，未來子女出售房產時可能面臨高額的房地合一稅。

4.尋求專業協助

稅務規劃涉及複雜的法規，建議諮詢專家，確保規劃合法且最大化節稅效果。

R姐貼心提醒

父母幫助子女購房，本意是希望減輕子女的經濟壓力，但若忽略稅務規劃，反而可能讓這份愛心變成家庭財務負擔。

透過這兩個案例的討論，我們再次看到稅務規劃的重要性。

及早準備，透過專業協助，
聰明規劃，讓愛更有價值！

◎本文內容已獲R姐財富方舟-廖嘉紅-繼承與贈與授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

免稅額 國稅局 房地合一稅 贈與稅

廖嘉紅

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