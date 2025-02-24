主管是戲精「表面和私下」玩不同手法！菲女狼教戰：你也要有你的劇本

「這件事，我們一定全力支持！」

總監笑得春風滿面，語氣誠懇得像要把廠商當祖宗供起來。

結果會議一散，轉頭就對下屬說：「這案子很爛，我們表面順著他們，但你們私底下要想辦攪黃。」

起因在於，這廠商是頂頭上司總經理的關係戶。總監明明心裏很不爽對方藉著總經理的勢，讓他做出讓步跟妥協，但卻敢怒不敢言。

若是乖乖認命也就罷了，偏偏他也不想被牽制，所以開始玩兩面手法，表面裝作力挺，私下卻希望下屬搞砸，讓對方知難而退。

他的劇本是這樣的：

如果案子黃了——「是對方沒能力，再說擋事的也不是他，不關他的事。」 如果案子成了——「還不是靠他力挺，不然那些不長眼的下屬不知道要搞出什麼事。」

總之，不管怎樣，扮起大白臉的他，都是贏家。

最無辜的就是奉命行事的下屬，必須扮大黑臉不說，一不小心總監還可能把黑鍋甩到自己身上。

該怎麼辦才能保護自己，避免惹上一身腥？

逼他表態 別讓他模糊帶過，每個決策都要他說清楚、講明白。直接問：「這案子是要全力推，還是只是應付？」 留底存證 每一句話、每一個決策，不管是用email還是簽呈，都要有白紙黑字，別讓自己成為背鍋俠。 保持距離 這種主管說變就變，別天真到真的為他賣命。

他演他的爛戲，你也要有你的劇本。

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