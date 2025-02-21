離婚修法震撼彈！再婚後贍養費掰掰？網友熱議：汪小菲不用付了？

月初大S（徐熙媛）在日本猝逝後，與前夫汪小菲的舊帳依舊餘波蕩，行政院新聞通過離婚制度相關草案一出，網友們熱議紛紛：

行政院離婚制度相關草案，重點整理：

1.裁判離婚事由修正：夫妻五年內累計分居期間達三年，雙方均可向法院提起離婚之訴。 2.贍養費請求權消滅：贍養費請求權自離婚時起兩年間不行使而消滅。 3.贍養費請求條件放寬：贍養費請求不限於無過失一方或裁判離婚，離婚後生活陷於困難或就業能力減損者也可請求。 4.再婚限制：再婚後，不得請求前次婚姻贍養費。 5.贍養義務人權益保護：如果贍養義務人因贍養費無法維持生活或履行對直系血親的扶養義務，法院可減輕或免除其義務。

修法原因

憲法法庭在2023年3月24日判決，表示民法第1052條第2項的規定，限制有責任的配偶提出離婚訴訟，基本上是合憲的。

但是，如果因為重大事由時間持續過長，導致對個案造成過度苛刻的情況，則會違反憲法，需要在兩年內修訂該法律。

修法立意

乾淨分手的修法立意是為了讓離婚過程更簡單、更公平，並減少雙方的糾紛和法律纏訟。

這個原則意味著離婚後，雙方不再有任何法律上的責任或權利，包括贍養費的請求。這樣一來，離婚雙方可以更快速地重新出發，並且避免了長期的法律糾紛。

離婚贍養費，你真的懂嗎？別被好萊塢誤導了！

許多人誤以為離婚後能像好萊塢明星一樣拿到天價贍養費，但真相是——台灣的贍養費可沒那麼簡單！那些報導的高額數字往往是「夫妻剩餘財產分配」加上「子女扶養費」的總和，並非單純的贍養費。

在台灣，離婚後的贍養費是法律上定義的生活費用，與孩子扶養費不同。

修法前，贍養費是僅對無過失且因離婚而生活困難的一方提供的生活扶助。要請求贍養費，必須滿足三個條件：自己對離婚無過失、法院判決准許離婚、以及因離婚導致生活困難。

「聽起來好絕望！難道背叛婚姻的人就能輕鬆脫身嗎？」別急！如果訴訟外的談判無果，你還可以透過其他方式讓對方付出代價，例如：

提出「夫妻剩餘財產分配」 主張配偶人格權受侵害的賠償 請求判決離婚的損害賠償

提醒：贍養費、子女扶養費、夫妻差額分配請求權，三者完全不同，千萬別傻傻分不清楚！

離婚不只是情感的終結，更涉及複雜的法律與財務問題。魔鬼藏在細節裡，了解才能更好地保護自己的權益！

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