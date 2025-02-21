全球股市仍有望延續漲勢 美國及亞洲市場具吸引力

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，在投資組合中，繼續看好全球股票，並認為美國和亞洲市場具吸引力，歐元區也存在機會。

首先，強勁的盈利增長應會支撐美國股市進一步上漲。美國最終可能會針對性而非全面加徵關稅，因白宮致力於維持增長和降低通脹。因此，美國股市的漲勢有望延續，得益於具韌性的經濟、穩健的盈利、人工智能（AI）利好和貨幣政策的寬鬆。迄今為止的第4季度業績表明，企業利潤有望在該季增長約10%，預計全年盈利將增長9%。投資者也已經克服1月DeepSeek最初發布造成的恐慌，大型科技公司對AI投資承諾和變現趨勢的改善增強了更廣泛AI前景的信心。

其次，亞洲提供諸多增長機會，中國大陸科技股的表現應會繼續優於大盤。 自1月中旬以來，大陸科技股上漲超過25%，因DeepSeek的出現重新點燃投資者對中國AI創新的樂觀情緒，並帶動估值上調。大陸領導人習近平出席民營企業座談會，也表明大陸官方肯定科技和民營部門在推動國家經濟增長中發揮的作用。對大陸股市持中性立場，但認為互聯網公司將在基本面改善、股東回報令人鼓舞和宏觀政策持續提供支援的背景下表現優於MSCI中國指數。更廣泛地看，鑒於AI支出強勁、GDP高速增長及美國和區域利率下降，亞洲（日本除外）今年的盈利增長預計達13%。

此外，關注歐元區中小盤股和瑞士優質高股息股。 潛在的新關稅可能會令歐洲公司承壓，特別是可選消費品和工業等週期性行業。然而，利率下行和估值保持合理水準推動該地區的經濟復蘇，也應會提供一些支持。歐元區中小盤股將比其大型同行更能受惠於利率下降、貸款條件改善和國內增長更趨健康，同時也提供對結構性趨勢的敞口，包括發電、減碳和自動化。由於資產負債表和盈利能力穩健，瑞士優質公司的當前股息分配是可持續的。

因此，儘管面對宏觀環境的諸多不確定性，短期內市場波動將會加劇，但預計有利的基本面應會繼續為全球股市的下一輪漲勢提供支援。投資者可以考慮到期本金贖回策略來管理下行風險。