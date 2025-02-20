多元佈局資產配置 降低不可預期政策干擾

美國新總統川普政府上台後，一系列的政策，無論是付諸實施或是尚處討論、試水溫階段，其不可預測性都已為市場帶來不小震撼，富蘭克林證券投顧仍看多獲利成長強勁的美股和部分固定收益資產，同時做好資產配置，讓投資過程能夠趨吉避凶、提高致勝機會。

經濟增長、通膨風險減弱 有利風險性資產前景

富蘭克林坦伯頓投資解決方案團隊（FTIS）分析，領先經濟指標顯示全球經濟成長呈現正成長，其中美國經濟的當前預測顯示其年增率為3.9%*，但需留意美國關稅等所引發的政策不確定性可能會抑制投資和限制「動物本能」，進而導致全球景氣腳步放緩。

此外日前也迎來川普上任後首份通膨報告，一連串的家庭支出上漲，導致一月的消費者物價指數(CPI)年增率重回3%，對美國通膨上升的擔憂引發聯準會對降息週期的重新評估，也加劇市場波動，所幸目前似乎已經漸漸在消化這些重新調整所造成的影響。

儘管通膨水準仍高於目標水準，不過隨著勞動市場的走強，服務業通膨率上升正逐步恢復正常，而核心商品的通膨壓力也在快速改善中，整體來看美國通膨風險與壓力正逐步減緩，有機會進一步支撐聯準會續行寬鬆政策和股市未來表現。

投資組合兼收股債行情 降低市場噪音干擾

宏觀環境呈現正向，帶動企業獲利持續成長也支撐市場維持強勢，只是現階段股票估值過高、利差收緊、財政政策不確定性等恐成為全球經濟成長的阻礙，值此情境，美國強勁的盈利表現，讓美股相較之下更具吸引力，富蘭克林預期，2025年美股獲利廣度可望擴散，每股盈餘表現也將健康成長。

殖利率水準仍高，提升全球固定收益報酬的潛力，而相對健康的金融環境也成為投資人樂觀看待公司債的重要因素，其中又更偏好高收益債。富蘭克林坦伯頓公司債基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金）經理人葛倫．華勒就預期，2025年美國非投資等級債仍可提供合理回報且主要將由息收所驅動，隨著美國經濟溫和偏強的成長力道、企業基本面良好，將使違約率維持於低檔，利差則可望處於區間震盪。

富蘭克林證券投顧認為，當前股債行情正向，但不可諱言，政策施行過程勢必也難脫震盪，像是今年來，史坦普500科技股僅上漲1.6%，反觀MSCI美國高股利股大漲近4%，而儘管利率仍處高檔，所幸今年來在市場風險升溫之際，部分債市也能發揮避險功能，彭博美國高評等複合債、美國非投資等級公司債各有1.1%、1.6%的漲幅(原幣計價至2/14)，顯示「精選標的」和「多元佈局」是應對市場多空的最佳策略。

*資料來源：Atlanta Fed GDPNow Forecast，2025/2/3。