多元佈局資產配置 降低不可預期政策干擾
美國新總統川普政府上台後，一系列的政策，無論是付諸實施或是尚處討論、試水溫階段，其不可預測性都已為市場帶來不小震撼，富蘭克林證券投顧仍看多獲利成長強勁的美股和部分固定收益資產，同時做好資產配置，讓投資過程能夠趨吉避凶、提高致勝機會。
經濟增長、通膨風險減弱 有利風險性資產前景
富蘭克林坦伯頓投資解決方案團隊（FTIS）分析，領先經濟指標顯示全球經濟成長呈現正成長，其中美國經濟的當前預測顯示其年增率為3.9%*，但需留意美國關稅等所引發的政策不確定性可能會抑制投資和限制「動物本能」，進而導致全球景氣腳步放緩。
此外日前也迎來川普上任後首份通膨報告，一連串的家庭支出上漲，導致一月的消費者物價指數(CPI)年增率重回3%，對美國通膨上升的擔憂引發聯準會對降息週期的重新評估，也加劇市場波動，所幸目前似乎已經漸漸在消化這些重新調整所造成的影響。
儘管通膨水準仍高於目標水準，不過隨著勞動市場的走強，服務業通膨率上升正逐步恢復正常，而核心商品的通膨壓力也在快速改善中，整體來看美國通膨風險與壓力正逐步減緩，有機會進一步支撐聯準會續行寬鬆政策和股市未來表現。
投資組合兼收股債行情 降低市場噪音干擾
宏觀環境呈現正向，帶動企業獲利持續成長也支撐市場維持強勢，只是現階段股票估值過高、利差收緊、財政政策不確定性等恐成為全球經濟成長的阻礙，值此情境，美國強勁的盈利表現，讓美股相較之下更具吸引力，富蘭克林預期，2025年美股獲利廣度可望擴散，每股盈餘表現也將健康成長。
殖利率水準仍高，提升全球固定收益報酬的潛力，而相對健康的金融環境也成為投資人樂觀看待公司債的重要因素，其中又更偏好高收益債。富蘭克林坦伯頓公司債基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金）經理人葛倫．華勒就預期，2025年美國非投資等級債仍可提供合理回報且主要將由息收所驅動，隨著美國經濟溫和偏強的成長力道、企業基本面良好，將使違約率維持於低檔，利差則可望處於區間震盪。
富蘭克林證券投顧認為，當前股債行情正向，但不可諱言，政策施行過程勢必也難脫震盪，像是今年來，史坦普500科技股僅上漲1.6%，反觀MSCI美國高股利股大漲近4%，而儘管利率仍處高檔，所幸今年來在市場風險升溫之際，部分債市也能發揮避險功能，彭博美國高評等複合債、美國非投資等級公司債各有1.1%、1.6%的漲幅(原幣計價至2/14)，顯示「精選標的」和「多元佈局」是應對市場多空的最佳策略。
*資料來源：Atlanta Fed GDPNow Forecast，2025/2/3。
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】本基金主要投資於非投資等級債券，因債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
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