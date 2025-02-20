她年薪130萬買北市2千萬房被笑盤子 內行人幫換算合理購屋價位

年輕人面臨日益上升的房價壓力，買房的夢想似乎愈發遙不可及。一名27歲的網友年薪約130萬，計畫在今年首購一間價位約2,000萬，地點在台北市中心的中古屋，這樣的決定引發了不少關注和討論。

原po於Dcard發文表示，自己打算購買的房屋型態為1房1廳1衛的小套房，由於先前央行的限貸令政策，她預估能夠貸款的成數在70%到75%之間，這意謂著必須自備約500萬至600萬的頭期款，而身邊買房的朋友幾乎都是夫妻或情侶共同分擔，還好原po父母願意提供支持，幫忙減輕一點財務負擔。

原po也好奇想知道，以她這樣的年薪，銀行的核貸程度會是多少？另外，她還想了解每月薪資占房貸的比例為何？因為怕繳完房貸後就要吃土了。她坦言，目前住處租金不便宜，如果剛好看到適合的物件，她覺得可以談談看。

文章一出，不少人紛紛留言指以原po年薪130萬的條件，買2,000萬的房子實在太吃緊了，「我年收400都只抓1500萬，妳到底哪來的勇氣？」、「年薪只有130，然後買了快15倍的房，然後還只有1房1衛？好盤啊！」、「2,000萬套房即使是買在台北市也很貴耶，我是去年買房，家裡有幫忙頭期款貸8成，每月房貸4萬出頭」。

有人建議「房貸不要超過薪水的一半，除非妳要出租」。另有人幫原po換算，如果沒有多餘負債，按照其收支比，其實買1400萬-1500萬之間價位的房子是比較適合的。

還有過來人表示，「剛核貸完新青安，基本上年收每100萬銀行核貸800萬，以上公股行員透露，薪資不夠保人來湊，最快方法就是直接去現場申請直接問最準」、「條件跟妳相同，去年6月首購南部2,000萬透天，屋齡10年左右，銀行核發的條件是8.5成，利率2.185%，貸40年寬限5年，目前寬限期內是一個月房貸約3萬5，五年後預計一個月是6萬5左右」。