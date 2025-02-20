5200怎儲蓄？ 大二生打工月領2萬給家用1萬 網見1生活開銷喊太貴

近日一名大二學生在Dcard上分享自己每月打工領取20,000元的狀況，引發熱烈討論。該學生坦言，打工時數相當長，每月還得給家裡補貼10,000元，餘額僅剩5,200元。對此，網友紛紛建議該學生應考慮開設銀行帳戶，以增加儲蓄利息收益。

原po列出一個月的生活開銷如下：

給家裡的補貼 10,000元 伙食 3,000元 交通 800元 手機費 1,000元 —————————————— 餘額 5,200元

原po並表示，自己目前僅有使用農會跟郵局帳戶，想問問其他人是如何儲蓄的？

文章底下有網友留言，「可以去開個銀行帳戶，至少比存在郵局還要多利息」、「國泰有個青年儲蓄方案，在25歲前，最多存5萬在裡面，年利率是3.5%，有急需用錢可以隨時領出來無壓力，等沒壓力時再放進去就好」、「現在可以先利用數位帳戶存畢業後資金，數位帳戶普遍有1.5-2%利率」。

也有人稱讚原po好厲害，年紀輕輕就補貼家用，大二開始學投資理財是很好的開始，「有存錢概念很棒，可以定期定額放在對的地方」、「定期定額0050」、「買零股、使小錢變大即可」，但也有人建議原po應先存緊急預備金「存自己半年至一年的費用，都完成了再投資，不要急」。

不過有人同情原po「最該累積實力的年歲卻浪費在餐飲業，我的天啊」、「一個月2萬還給家裡1萬太狠了」、「妳這樣怎麼好好讀書？」、「父母應該補貼妳才對」、「3,000你要吃啥，理財理到健康都不要了？」也有人直言原po手機費太貴了，「目前4G 21M限速吃到飽才499，看似一個月多省500，長期下來其實滿可觀的」。

其他人則表示，「每個人家庭狀況不一樣」、「吃住家裡的話滿合理的」、「很正常啦，我也是要給家裡錢，但就是看能力決定金額多寡，別逼死小孩啊」，原po也回應自己打工是「普通的餐飲業，一周打工四天，一天大約6-7小時」。