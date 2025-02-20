網瘋傳2032世界末日！包租公嚇壞急脫手房產：你還買房嗎？

2032年可能有「小行星撞地球」，相關討論最近在網上引起熱議，一名包租公在mobile 01上以「2032若是末日，你還買房嗎？」為題發文，認為應該趕快趁世界末日來臨之前把房子賣掉，並將錢拿去吃喝玩樂享受人生。

美國國家航空暨太空總署（NASA）日前公布數據，一顆威力足以夷平一座城市的小行星，會在2032年撞上地球，是現代預測紀錄上最具威脅性的太空岩石。

原po於mobile 01表示，末日要來了，地球只剩下7年的時間準備，自己本身有投資房產，正考慮要不要先賣出換現金，然後在這7年之內花光它們。因為房子賣了，花掉的錢才是自己的，沒花的都是別人的，而且美國已經有末日消費潮了，不曉得台灣會不會也有？

原po還說，2032小行星撞地球，感覺很多電視新聞台都不敢報，怕是會破壞房價，但這件事真的有打中他這種持有多房的投資客。此外，他最近才小漲1成房租且跟租客簽了2年，之後還在想要不要再漲，或是快點賣出好價錢出國吃喝玩樂。

文章一出，不少人留言表示「2032若是末日，還買啥房？該買棺材吧？」、「如果是真的，那很好啊，大家一起登出，一起重新開始啊，反正地球也被玩爛了」、「若這答案是肯定的話，那當然是把錢花掉啊！誰還要買房？」、「世界末日不都是用搶的，搶錢搶糧搶領土根本不用買，都末日無政府了，誰還管你產權？」

但有網友質疑「那這7年時間要住哪裡？房東都不怕，租房子住的怕什麼？」原po也回應，「我是自己出租給別人，本身是住新家，靠收租金收入生活，本來今年有想要找工作打發時間的，但看到這個新聞，就又不想找工作了，只想吃喝玩樂過餘年」。

還有人認為2032小行星撞地球只是杞人憂天罷了，「像這種宇宙級的可能機率，人類能做的真的不多，好好的過好每一天才是實在」、「小行星撞地球？除非到其他星球，在地球都有風險」。其他人則建議「這7年內可以找找地下室很深的房來改造，可以增加存活率」，還有人笑說「問了一下AI在2025年以前總共有幾次被預言的世界末日，但毫無例外地都沒有發生」。