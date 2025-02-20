以為省下錢和花費其實皆付出無形成本！歐陽立中：人生成長開源比節流更有效率

你省下來的錢，都是流失掉的機會

以前當國文老師的時候，會教到一篇課文，那就是司馬光的〈訓儉示康〉。這篇是司馬光寫給兒子司馬康的文章，告誡兒子要節儉。身為老爸，自己當然要以身作則，所以司馬光也列舉了自己的節儉事蹟。

像是小時候，如果有長輩要給他穿戴華麗的服飾，我們光哥會害羞把它脫掉；這還不夠，司馬光二十歲考上進士，在朝廷宴請新科進士的聞喜宴上，每個人都會戴上由皇帝賞賜的簪花，但我們光哥節儉癌爆發，竟然覺得太奢侈而不戴。好險他的同梯人很nice，趕快提醒他那是皇帝賞賜的、不戴會出事，司馬光才勉為其難戴上。

節儉是美德沒錯，但當一個概念標榜過盛，往往就會出亂子。所以我在教這堂課時，並沒有選擇當司馬光的傳聲筒，弘揚他的節儉觀。反倒是讓孩子們玩一場辯論賽，辯論的題目就是「我認同／不認同司馬光的節儉觀」。讓孩子們自己去思考節儉的意義，以及過於節儉會導致的問題。

以為省下的花費，都在付出無形的成本！

舉個例子，我家熱水器曾經鬧彆扭，水開了半天熱水就是不來，搞得我洗澡像在蘇澳洗冷泉。後來請了專業的師傅來修，本想說應該是熱水器壞了，沒想到師傅用十元硬幣把水龍頭轉一下就搞定了。

我直呼不可思議，連忙問是怎麼一回事？師傅這才告訴我：「因為你們家的熱水器是水點式的，必須靠水壓來點燃。但如果水量太小，熱水就會點不燃。不知道是為了省水還怎樣，你們家的水龍頭螺絲拴得很緊，因此水量很小，熱水自然就不容易點燃。」我這才恍然大悟，可能前屋主以為這樣能省水，沒想到每次洗澡為了熱水，得開著水龍頭直到熱水來為止，但熱水遲遲不來，反而浪費了更多水。

生活中類似的事情太多了，因為節儉，你老是買便宜的鞋，但就是不耐穿，沒穿多久就破了，只能再買一雙。那倒不如一開始就買貴一些、好一點的鞋，不僅走路舒服，也可以穿更久，不是嗎？又或者你為了節儉，東西都買便宜的吃，但一分錢一分貨，能賣得這麼便宜，原料和製作過程通常有問題，吃久了身體出狀況，回過頭還不是得花錢去看醫生治病，真的划算嗎？

當然，每個人經濟條件不同，生活上的節儉還可說是無可厚非，但我真正擔心的，是對「人生成長性」的過於節儉。

等待的時間，也是一種浪費

比方身為作家，時常會跟讀者朋友交流，我最怕遇到的一種人是，跟你聊個老半天，除了自己的作品外，你也跟他推薦了許多好書。最後他說：「我有機會再去圖書館借借看。」來，考考你，你覺得問題出在哪呢？

一本好書，作者花了這麼多心力去寫，讀完後直接汲取作者十多年的智慧，一本也不過才賣三、四百塊，但你連這樣的自我投資都要省嗎？ 幸福文化《人生沒有理所當然：沒有「應該要」，只有「你想要」！練就跳脫框架、突破自我設限的全方位思考方式》，作者：歐陽立中。

再說去圖書館借閱，借書是好事，不過很多人忽略了背後的時間成本。很多熱門好書，早就被借走了，後面排一堆人等著預約。我曾經看過有書籍的預借人數超過五百人以上，我的天！等你借到是民國幾年啊？等讀到都不知道落後別人多久的知識了。

因為知道知識是有時效性的，所以我很少借書，看到想讀的書，我都直接買。對我而言，花點錢用最快的速度讀到好書，遠比花時間預約借書、為了省那三四百塊的效益大太多了。知識跟生鮮食品一樣，都有賞味期，用越快的時間入手烹調，就越是香味四溢。不知道你有沒有發現，我在這本書裡引用的許多理論和方法，都是取自市面上的經典好書，書上架沒多久，我就買來讀完了，汲取概念精華，加入自己的體悟和經驗。若是我還跟著別人預借等書，那根本就不會有你現在讀的這本書，不是嗎？

真的想有所收穫的人，會主動花錢投資自己

如果一個人連書都捨不得買了，那更別說他會去上課增能，因為書已經是最低成本的投資，三四百塊就有了；而課程是講師畢生專業，一門好課，數千到破萬不等。我聽過一種說法，那些課程知識去Google 或上YouTube 查影片，搞不好就有了，還免費，把錢省下來，幹嘛花錢去上課？

會說這種話的人，我很肯定的說，八成都不會真的去查、去學。就算真的去做了，也只是過個水，看個感覺和心安而已，跟人家花錢去上課學習的成效天差地遠。

我曾經榮獲Super 教師獎，你可以理解為教育界的金馬獎。很多人問我怎麼有這麼多創新的教學點子？答案很簡單，對於精進專業，我從來沒在省錢。因為我知道，省下來的錢，都是流失掉的機會；我花錢到處上課學習，不斷精進教學技巧：參加曾培祐老師和莊越翔老師的課程，學會了教學活動設計；報名羅亦耀老師的企業講師運課技巧，學會了如何讓課程質感更上一層樓；跑去跟楊田林老師學遊戲化教學，學會如何利用遊戲活化教學；我還去上了蘇文華老師的AL加速式學習，學會怎麼設計動靜皆宜的課程。

光是花在上課的錢，就超過六位數，但這對我不管是本業的講課教書、還是副業的演講授課，都有著突破性的成長。當初這六位數的投資，轉化成我的技能後，如今早已連本帶利的賺回來了。

也許在生活上的省錢，是美德沒錯；但在人生成長的路上，千萬別省錢！花錢買書、參加好課程、跟對好老師，你會發現成長後的自己，開源比節流來得更有效率，而且痛快！

你省下來的錢，都是流失掉的機會 生活上的節儉無可厚非，我擔心的是對「人生成長性」的過於節儉。買書是最低成本的投資，知識和生鮮食品一樣，有時效性、有賞味期，越快入手烹調，越是香氣四溢。

本文摘自幸福文化《人生沒有理所當然：沒有「應該要」，只有「你想要」！練就跳脫框架、突破自我設限的全方位思考方式》，作者：歐陽立中。