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竹科人喊「新竹待10年如噩夢」 自曝房產反挨批：賺5倍還不滿？

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹科學園區。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
新竹科學園區。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

職業令外界稱羨的竹科人怎麼會淘金夢淪為一場噩夢？一名網友近日感嘆，他在新竹已經待10年了，卻感覺什麼都沒有，成家立業後反而讓人興起想回老家養老的念頭。

原po在Dcard發文表示，自2015年碩士畢業後，選擇在新竹工作，並在2020年於竹北購置40幾坪的房產，房貸為26年，每月要負擔3萬多的貸款，不過股票存款有300萬。結婚迎來第一胎後，逐漸感受到家庭開支的增加。

原po指出，儘管在新竹工作多年，卻感受到城市的變化似乎不大，尤其是交通問題日益嚴重，這10年新竹除了一直蓋房子，看不出有什麼改變。

此文一出，不少網友毫不留情批評「這還不多嗎？？你還要什麼？」、「你一定不敢跟同事朋友這樣無病呻吟」、「只能說以原po的人生經歷，我自己是不太可能完成，即便工作到65歲」、「原po這樣的生活不就是大部分人想要的生活了？而且就算不想要這種生活，看起來也是有能力改變的啊」。

還有人表示「你有在房價爆噴之前上車已經贏一堆人了，不要太不滿」、「去查實價登錄就可以大概推賺了多少，想退休就可以房子賣掉離開新竹養老了」、「2020年買竹北，那時候才2X萬，現在9X，爽賺五倍了，還不滿哦？」

其他人則認為「交通越來越塞就是外地人越擠越多」、「真的有同感，外地人一堆，看看過年，那才是真正新竹人的自由」、「我以前在竹北科學園區附近科技公司工作，竹北上下班尖峰時段真的塞車塞得很誇張，竹科更扯」、「還好我在新竹工作，但在台中生活，老一輩竹科新貴大多都搬到六都了」。

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