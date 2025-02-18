一樣業績「兩個人開會報告」結果完全不同！菲女狼：翻白眼與會升官的差別

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聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖／Ingimage。
職場示意圖／Ingimage。

會報告才會被看到？

有些人說話讓老闆想升官
有些人報告讓老闆翻白眼

董事長約了兩個業務主管來報告進度。

小陳副理皺著眉頭，語氣沉重：「還差30%沒達標，A客戶遲遲不簽約，B通路卡關，C客戶嫌我們價格太高...」一長串問題鋪天蓋地，現場瞬間瀰漫低氣壓。

王經理則神色鎮定，自信開口：「目前我們完成了70%的目標，A客戶與B通路正在最後斡旋階段，C客戶有價格顧慮，我們正在談額外服務來增加價值。」語調穩健，節奏有序，感覺事情都在掌控中。

訓了小陳副理一頓，誇獎了王經理一番。

等等...30%沒達標跟完成70%，小陳副理與王經理的成績分明半斤八兩，為什麼一個被罵、一個被誇？

是董事長老糊塗，被話術唬弄？還是數學算術不好？當然都不是。

小陳副理跟王經理的業績不相上下，董事長當然心裡有數，只不過他從兩人報告的方式，看出兩個人做事風格與格局的不同。

王經理讓人看到進展與可能性

他不是粉飾太平，而是展現「目前做到哪裡、困難在哪裡、解法是什麼」。他的語氣穩健，能讓老闆安心，讓團隊有信心，問題雖在，但大家知道如何應對。

小陳只讓人感受到困難與壓力，像是在等著被救援。

他關注的是「哪裡卡關、客戶嫌貴、事情很難做」，但卻沒有帶出任何解法。光是報告，就像在拉警報，彷彿下一秒業績就要垮掉，這樣的領導者，怎麼讓團隊信任？

正面導向的主管，會讓團隊更有信心，敢挑戰更高的目標，遇到困難也相信能找到解法。

負面導向的主管，則容易讓團隊焦慮、無助，最後不是內耗，就是消極應對。

如果你是老闆，你會重用哪種主管？
是讓團隊看到希望，還是讓團隊覺得完蛋？
是幫助組織前進，還是成為組織的負能量來源？

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

主管 團隊 業績 老闆 領導者

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