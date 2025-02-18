從世代看投資理財工具TOP 10 第二名ETF…第四名跟川普有關令人意想不到

財富翻倍從學習理財開始

2025年剛剛開始，拿到年終獎金、紅包的你是否正在煩惱該如何規劃這筆資金？是存起來增加安全感，還是拿去投資，為未來創造更多財富呢？《房產溫度計》曾撰文分享「年終獎金的三大聰明用法」，其中「投資」一直是許多小資族積累資產、提升被動收入的熱門選擇。不過，投資工具五花八門，從股票、ETF到黃金、外匯，該如何挑選適合自己的投資方式，才能讓資金發揮最大效益呢？

為了幫助投資菜鳥快速上手，《網路溫度計 DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查過去一年來網路上最熱門的十大投資理財工具，不僅整理出各類投資方式的特色與獲利辦法，這次加碼揭曉熱門討論的社群頻道，理解不同世代的投資焦點。

【網路溫度計DailyView】提醒您

本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何投資皆有風險，請謹慎評估。

No.10 儲蓄

示意圖／freepik

特色：簡單且風險低，有活期存款、活期儲蓄存款及定期存款等方式。

獲利辦法：只需將資金存入銀行，即可獲取存款利息。

熱門頻道：Facebook

儲蓄可說是最簡單、安全的理財方式，只需開立銀行帳戶並存入資金，即可坐等利息滾入帳戶，適合所有年齡層投資者，特別是無法承擔風險的人群。春節期間，不少孩子收到紅包後，家長便開始思考如何妥善運用這筆錢。在各大臉書專頁或親子社團内，經常可見家長分享自己的做法，許多人選擇陪孩子到銀行開戶，希望培養他們儲蓄的習慣，建立正確的金錢觀念，「通通存小孩戶頭」、「存孩子户頭，長大後再給他們自己去運用」、「存孩子的戶頭，當孩子的出國旅遊基金」、「存孩子户頭，孩子長大後也是一筆基金」。

No.9 外匯投資

示意圖／pixabay

特色：小額可交易，全球市場24小時運行，適合短期套利或長期資產配置。

獲利辦法：利透過買低賣高的匯率波動賺取價差，或透過利差套利獲利。

外匯市場流動性高，交易時間靈活，是許多投資者關注的理財工具之一。不少外匯投資者會持續追蹤國際政經動態，特別是影響美元、歐元、日元等主要貨幣的重大新聞，因此相關討論往往集中在新聞頻道與財經社群。不過，外匯投資風險高，市場上也充斥不少詐騙陷阱。本調查期間聲量高點是2024年9月13日，吸金詐騙集團推出「優存方案」、「固定配息」等投資名目，透過說明會、社群推廣等方式吸引民眾投資外匯吸金，警方初步調查顯示，該案吸金金額超過10億元！由於外匯市場變動劇烈，且不受單一國家管控，投資時務必選擇合法平台，避免落入詐騙陷阱，導致血本無歸。

No.8 儲蓄險／投資型保單

特色：兼具儲蓄與保險功能，部分產品具保本特性，適合低風險投資者長期規劃。

獲利辦法：透過保單增值或保險公司分紅獲利，部分投資型保單可自行配置資產。

熱門頻道：Threads

對於剛步入社會的年輕人來說，薪資有限但仍需要基本的保障，因此儲蓄險或投資型保單成為許多人的理財選擇。這類保單除了提供人身保障，還能累積資產，特別適合財務規劃經驗不足的新手或希望穩健增值的長輩。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，近一年來相關話題在社群平台Threads已累計4,153則討論，有不少年輕人發文詢問如何利用儲蓄險或投資型保單來累積被動收入。多數網友認為雖然這類產品不至於「穩賺不賠」，但相對低風險，是不錯的懶人投資方式。不過也有網友提醒，投資型保單的標的選擇、投資時間與業務員的專業程度都會影響收益，建議謹慎選擇。

No.7 黃金

示意圖／pixabay

特色：安全避險資產，保值能力強，小額可透過黃金存摺或ETF參與，適合長期持有。

獲利辦法：透過金價上漲賺取價差，或進行短線波段交易。

熱門頻道：Facebook

近年來，國際金價屢創新高，光是過去一年漲幅就已接近五成，2025年2月11日銀樓金價更是首度衝破每錢12,000元！黃金價格飆升，吸引越來越多人將資金轉入黃金市場，視其為長期保值或避險工具。然而，投資黃金除了關注價格波動外，也需防範詐騙風險。有網友在臉書社團分享，一名退休婦人因為投資詐騙交出了10公斤黃金，所幸她在交易過程中察覺異常，報警後成功協助警方逮捕詐騙集團。不過，這起事件的焦點卻意外轉移到該名婦人持有的巨額黃金上，網友們紛紛感嘆「貧窮限制我們的想像」、「真好，有10公斤黃金」、「黃金多到用公斤算，存款應該也不少吧」、「為什麼都這麼有錢....」。

No.6 期貨

特色：槓桿操作，小額可參與，但風險較高，適合進階投資者進行短線交易。

獲利辦法：透過預測價格變動，做多或做空合約，賺取價差。

期貨投資的特點在於採用保證金交易，投資者僅需支付部分資金，即可參與較大規模的市場交易。這種高槓桿模式使得獲利時回報倍增，但虧損時風險也同樣放大，加上期貨價格容易受政治動蕩、自然災害、經濟變動等因素影響，市場波動較大，因此建議投資者需具備高度的風險承受能力。以2024年7月下旬凱米颱風來襲為例，突如其來的天災不僅影響民生，也對期貨市場造成衝擊。7月26日台股開盤一度暴跌超過900點，甚至傳出部分券商系統當機，導致報價異常與投資人無法下單。這起事件經新聞曝光後，引發大量關注，許多網友強調「風險管理」的重要性，「讓我回想起上次0206期貨大屠殺」、「永遠風險擺第一」、「真的有斷頭喔，嚇鼠了」、「颱風都有預報，誰沒在看」。

No.5 基金

特色：由專業經理人管理，小額可投資，適合無需自行選股的穩健投資者。

獲利辦法：透過基金單位淨值成長獲利，或選擇配息型基金定期領取收益。

常見基金類型包括共同基金、避險基金、養老基金、ETF基金等，適合沒有時間或專業知識自行選股的人參與。由於基金投資組合多元，投資者可以根據風險承受度選擇保守型、穩健型或積極型基金，達到分散風險的效果。需注意的是，基金投資雖然由專業團隊管理，仍存在一定市場風險，且部分基金的管理費較高，可能影響最終收益。基金與市場大環境息息相關，例如當美國聯準會（Fed）宣布升息或降息時，可能影響債券型基金與貨幣市場基金的表現。因此，許多投資者會透過新聞媒體掌握最新經濟趨勢，以判斷基金市場的潛在機會與風險。

No.4 虛擬貨幣

示意圖／pixabay

特色：小額可入場，交易時間彈性，去中心化特性，流動性極高，但價格波動大。

獲利辦法：透過幣價上漲賺取價差，或透過質押賺取利息收益。

自2009年比特幣（Bitcoin）誕生後，加密貨幣市場持續發展，衍生出以太幣（Ethereum）、萊特幣（Litecoin）、柚子幣（EOS）、恆星幣（Stellar）等多種數位貨幣，成為全球投資市場的熱門標的。2025年川普當選美國總統後，市場對他的加密貨幣政策抱有高度期待。今年1月18日，川普甚至發行個人專屬加密貨幣「迷因幣 $TRUMP」，引發市場瘋狂搶購，首日市值即突破200億美元。而在川普就職當天，比特幣價格更一度飆升至10.9萬美元的歷史新高！雖然因川普在演說中未提及加密貨幣，導致價格短暫回落，但市場仍預期未來可能迎來更多政策利多，虛擬貨幣或將進入黃金時代。

No.3 債券

特色：風險較低，穩定性高，適合避險資產配置，長期持有可鎖定收益。

獲利辦法：透過固定利息收入，或在市場上買賣賺取價差。

過去一年，債券市場表現相較股市較為平淡，不少投資者開始關注2025年的市場走向，思考債券是否仍值得投資。許多專家解析目前美國經濟強勁，聯準會暫無迫切降息的必要，導致債券價格上漲空間受限。此外，全球各國財政赤字嚴重，為填補財政缺口，各國可能會發行更多國債，市場恐將面臨供應過剩的問題，進一步加劇價格波動。許多網友認爲「本金多才有資格買債」、「要長期領利息可以，但期待什麼低點請放棄」、「美債就分散投資即可，可別全all in呀」、「能長線投資10到20年不如買股票」。不過，隨著川普重返白宮，全球貿易政策可能再度動盪，若股市因貿易戰或關稅政策影響而大幅波動，債券的穩健特性或將成為市場資金的避風港。

No.2 ETF

特色：分散風險，小額可投資，流動性高，適合無需頻繁操作的投資者。

獲利辦法：透過ETF價格上漲獲利，或選擇配息型ETF定期領取股息。

熱門頻道：Facebook

據金管會統計，截至2024年6月底，台灣ETF市場規模已達5兆2,918億元，成為亞洲第三大ETF市場，顯示台灣人對此類商品的高度青睞。在社群平台上，ETF相關討論熱度不減，過去一年光是在臉書上就累積超過53,968則相關話題。其中2024年4月1日，元大台灣價值高息ETF（00940）以9.93元開盤，短短十分鐘內爆量突破20萬張，瞬間引爆話題。不過市場狂熱後迎來震盪，當天收盤竟跌破發行價，跌幅達2％，導致近70萬投資人開盤首日即「賠錢」。許多網友表示「不給吃豆腐就算了，還破發」、「元大自己也沒想到會有這麼多人來買吧笑死」、「股票都買在高點，接下來當然會跌」、「ETF本來就是看中長期的，想短期賺差價當然哭哭了」。

值得注意的是，00940的配息金額自2024年11月起逐步調降，2025年1月已降至每張配30元。即便如此，集保中心數據指出持有股民仍超過82萬人，顯示ETF仍是許多投資者的熱門選擇。

No.1 股票

示意圖／pixabay

特色：小額即可參與，流動性高，可透過零股交易投資，適合長期累積財富。

獲利辦法：透過股價上漲賺取資本利得，或透過領取股利獲得被動收入。

熱門頻道：Facebook

2024年全球股市表現強勁，尤其台股頻創新高，市場投資熱度持續攀升。其中，台積電股價不斷刷新紀錄，成為台股最受矚目的明星標的，也帶動相關供應鏈股票表現亮眼。同時，AI熱潮席捲全球，讓許多投資人關注美股科技類股，蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）等科技巨頭持續穩坐美股市值排名前列，吸引大量台灣股民投資美股。

隨著投資熱潮升溫，許多投資者開始關注市場趨勢與專家分析，並透過臉書追蹤財經專頁，獲取最新股市資訊。其中，「股癌 Gooaye」、「游庭皓的財經皓角」、「StockFeel 股感」、「綠角財經筆記」等臉書粉絲專頁以深入分析與即時市場觀點，成為許多投資人學習與交流的重要平台。

【網路溫度計DailyView】提醒您

本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何投資皆有風險，請謹慎評估。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月10日至2025年01月08日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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