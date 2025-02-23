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頻道內容靠「5大支柱」訂閱人數破200萬 前執業醫師改當YouTuber賺更多

聯合新聞網／ 時報出版
一名執業醫師放棄原本的工作，轉換跑道改當YouTuber找到人生新方向。 示意圖／ingimage
一名執業醫師放棄原本的工作，轉換跑道改當YouTuber找到人生新方向。 示意圖／ingimage

當我們第一次在我的節目中交談的時候，阿里．阿布達爾（Ali Abdaal）還是英國的一名兼職醫師，但他真正的熱情已經轉向成為一名網路創作者了。

在他接受採訪時，他的YouTube頻道訂閱人數已經超過兩百萬；頻道內容主要是在分享如何在健康、財富、愛、幸福和影響力這五大支柱下，邁向更快樂、更健康、更有生產力的人生。

但在我們談話後不久，他就決定要徹底放棄執業醫師的工作。阿里之所以會變成一名前醫師，部分原因是有人問了他兩個問題，而這兩個問題正是我們之前討論過的問題的變體：如果在接下來的三十天裡，你完全停止以醫師的身分看診，不再進行親身、一對一的治療，那會是什麼樣子？在做出停止行醫的決定之後，你會有什麼感覺？

阿里基本上已經成了醫學領域的業餘愛好者。他不該轉換跑道的合理原因很多：他已經在醫學院投入了八年多的時間，和成千上萬美元的金錢；當醫師很有威望，這也是他在YouTube上打造個人品牌的方式。現在我正在問他，放棄這一切會是什麼感覺。

他的回答既誠實又合情合理。「我覺得這會讓我感到非常害怕，主要是因為自私。我甚至到現在都還可以說服自己，這個YouTube頻道、這份事業以及其他的一切，都只是我的副業而已。」

（本文出自《卓越心態》)
（本文出自《卓越心態》)
但是這份副業帶來的收入是數十萬美元，已經遠遠超過了兼職醫師的收入。而且他自己也承認，他當一名YouTuber能幫到的人比當醫師還要多：

我害怕失去傳統醫學界的威望，這與身為YouTuber所擁有的新世界聲望是不同的；我的害怕都只是出於自私而已。我一點也不擔心自己對人們沒有影響力，因為我知道我有。但身為一名醫師，我並不特別；和我相同職位的人都可以做同樣的事情。

我看得出來這些問題讓他想了很多，所以我告訴他一個重要的概念：「從某種意義上來看，和那些真正想要全職投入醫療的從業者相較之下，你只把十分之一的時間和精力花在自己不熱衷的領域來協助患者；但這其實對你幫助的人來說反而不公平。」他回答我：「這個觀點很有趣，我還真的沒想過。」

當然，我非常尊重阿里，我並不是單純為了逼迫而逼迫他。我只是知道有時候會需要有個人推動，你才能勇敢地相信自己。

當醫師是一項崇高的使命—如果這是你的使命的話。但就我聽到阿里所說的，其實他更在意的是恐懼和沉沒成本。他覺得自己身為一名網路創作者，所做的工作對世界的影響最大。在接下來的節目中，我們又討論了幾個與他的目標有關的問題：

•如果你的訂閱人數達到一千萬了，你還會繼續行醫嗎？

•要是你把每月十小時的醫師兼職時間重新分配，把它用來開發新節目，或專注於能夠幫助數位業務擴張的事務的話，會發生什麼事？

•假使你完全專注於你的數位平台，你認為自己會產生什麼樣的影響？

在我們的對話結束後，阿里問了自己更多勇敢的問題。實際上，他在幾週後分享了一段YouTube影片，詳細解釋了自己決定永遠離開醫學界的原因。

在做出這個決定之前，他向自己提出的問題幫助了他深入了解自己的心態。他必須想清楚的一些問題包括：

•如果做YouTube這件事不成功怎麼辦？

•為什麼不把繼續當醫師這個選項當成安全的備胎？

•如果網路上的人因為我離開醫學界而討厭我怎麼辦？

•要是我不繼續自稱為醫師，我的頻道和事業會不會完蛋？

•為什麼我不把所有事情都當成兼職來做就好？

•我行醫的唯一原因，是我想繼續保有醫師的光環，才能和其他大多數YouTuber有所區隔嗎？

這些都是公平合理的問題，但最後他還是意識到，不能任由恐懼阻礙自己實現卓越的目標。

你不用是醫師或YouTuber，才能利用勇敢的問題來做出改變。像這樣的問題，將幫助你從現在的位置前往自己想去的地方。當你發現自己真正想做的事，並擺脫阻礙你前進的因素時，就能夠騰出精力去追求自己的熱情。

我已經見識過很多次了—當人們全心投入自己熱愛的事物時，奇蹟就會開始發生。雖然也許不會一秒成真，但卓越終將隨之而來。

（本文出自《卓越心態》作者：路易斯．豪斯 譯者：林幼嵐)

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