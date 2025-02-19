新聞主播罹酒糟性皮膚炎辭職創業美容品牌 獲歐萊雅以396億元收購

儘管那時她還只是個小女孩，潔米．克恩．利瑪（Jamie Kern Lima）從小就愛上了美容產業。

她會仔細翻閱雜誌，欣賞那些膚色均勻、體態苗條的模特兒，她們代表著美國人的理想形象。潔米知道其中的意義，如果想要讓全世界都喜歡她，那麼自己的外型也必須看起來像那樣。

皮膚紅疹一直好不了

但是沒多久，潔米對新聞的熱愛就讓她進入了大眾的視線和攝影機前。當她獲得一份新聞主播的工作時，她以為自己已經成功了。然而，就在她覺得自己終於達到了理想的形象時，她的皮膚卻出現了不尋常的紅疹狀腫塊。

在一次現場轉播中，當製作人告訴她臉上有東西、不知道是什麼的時候，她對新現實的恐懼感油然而生。「擦一下妳的臉。」她的耳機不斷重複著：「把它擦掉。」但無論她多用力，都擦不掉。

（本文出自《卓越心態》) 令潔米沮喪的是，她發現自己得了一種叫做酒糟性皮膚炎的皮膚病。她找遍了所有的化妝品，但從最便宜到最昂貴的，都無法掩蓋臉上的紅腫斑點。她不知道再過多久，觀眾就會棄她而去—那也將是她失去工作的時候。

潔米現在在回顧那段艱難的時光時，與我分享了她的看法。雖然她在當時毫不知情，但是她的挫折成就了她。當她費力嘗試的每個化妝品牌都讓她失望時，她的心態開始改變了。她不明白，為什麼沒有適合我的產品？為什麼沒有模特兒是像我這樣的？

尋找皮膚炎可用的化妝品

接下來發生的事，是一個人可能採取的最勇敢行動之一。潔米辭掉夢寐以求的工作，開始追求新的理想。她擬定了一項商業計畫，設法滿足酒糟性皮膚炎用化妝品的需求。

在執行計畫的過程中，她成立了一家名為「IT Cosmetics」的新公司，並開發出一款專為酒糟性皮膚炎患者設計的產品。儘管產品的功效已得到證實，但她所推崇的每家美容零售商—Sephora、Ulta、QVC—都拒絕了她的產品。經有段時間，她的私人和公司銀行帳戶裡的錢加起來不到一千美元，但她毫不氣餒。

潔米在一次對私募股權公司的提案上，介紹了她的商業計畫、產品、預算和整個願景，這次提案感覺格外精彩。最後，當她站在評審小組面前時，感覺很確定自己終於能夠獲得必要的資金援助，來好好行銷她的產品了。

因為外表…她得不到資金支持

「恭喜妳做出了這麼棒的產品，」投資企畫負責人開口說。當她聽到「我們認為它很棒」時，她看見自己的夢想正在實現。接下來的發展卻出乎意料：「希望妳一切順利，但我們決定不投資IT Cosmetics。」

她簡直不敢相信。即便她得不到資金支持，但至少也想獲得一些意見回饋。她保持鎮定，深深吸了一口氣，問出這個關鍵問題：「你能告訴我為什麼嗎？」

他打量了她一下，離她站的地方只有三英呎遠。「妳真的要我老實說嗎？」潔米戰戰兢兢地點了點頭。「我只是覺得像妳這樣的身材和體重，女人是不會跟妳買化妝品的。」

那次的交談結束後，潔米感到既麻木又震驚。當她在車裡哭泣時，想起了自己的努力背後的動機，並意識到這個男人—這個認定她的外表是一種阻礙的人—正是她的事業必須成功的原因。他所受到的美麗定義的影響，就像其他所有人一樣。

最後，她過去所有的經歷、花費無數個小時依照悖離現實的標準來要求自己、她對自己皮膚狀況的恐懼，以及她的自我懷疑，全部交織在一起，成為一個不可否認的需求。

她的意義使命變得清晰。她需要打造一個「為所有人而打造」的美容品牌；她的廣告中會有各種年齡、膚質和性別氣質的人物。她要開始改變美容文化，「為了每一個即將開始懷疑自己的小女孩，以及每一個仍然抱持著自我懷疑的成年人」。

終獲歐萊雅開高價收購

潔米比以往任何時候都更加積極主動，全心全意地投入IT Cosmetics，她的成功令人難以置信。但隨著成功而來的是更大的挑戰，許多人都聞之色變，以致於根本不敢嘗試成功。她有將近十年的時間每週工作一百小時，很少與朋友或家人見面。

她終於成功了，但她的成功卻變得很不健康，無法長久。潔米試圖以不切實際的速度工作，因為無論她的進展有多順利，每次的成功都可能是她的最後一次；她必須趁熱打鐵。

就在這個時候，化妝品產業霸主歐萊雅（L’Oréal）集團發現了潔米打造的顛覆性品牌，提出以十二億美元（約新台幣396億元）（收購IT Cosmetics！突然間，她面臨了一個選擇：要接受歐萊雅的提議，還是要申請上市。

如果接受歐萊雅的報價，她將賺進的金額，會是她在那些努力將自己的想法付諸實踐的歲月中所無法想像的；而如果將公司上市並保有控制權的話，她可能會繼續讓自己工作到筋疲力盡。

但就像潔米當初離開新聞主播的工作時一樣，她再次感到自己需要離開舒適圈，去追求新的事物。她選擇不再追逐成功，也因此不用再一直害怕失去。潔米賣掉了IT Cosmetics，並辭去執行長的職務。

潔米從那時起更快樂了，她一直保持著每週二十小時的工作時間，同時追求其他卓越的機會。例如在二○二一年，她出版了《相信它（IT）：如何從備受輕視到勢不可當》，現已成為《紐約時報》的暢銷書。

（本文出自《卓越心態》作者：路易斯．豪斯 譯者：林幼嵐)