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全球富豪排第69名、身價逾6608億 他預測「經濟大蕭條將至」慘滑鐵盧

聯合新聞網／ 時報出版
示意圖／ingimage
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瑞．達利歐（Ray Dalio）也是一位會擁抱失敗的人，他明白讓我們變得更有智慧的，是痛苦而非快樂。

瑞是橋水公司（Bridgewater Associates）的創辦人、聯合主席和聯合投資總監；根據《財富》（Fortune）雜誌的排名，該公司是美國第五大重要的私人公司。

在撰寫本書時，他是全球第六十九名的富豪，身價超過兩百億美元（約新台幣6608億元）。《連線》（Wired）雜誌將他譽為「投資界的史蒂夫．賈伯斯（Steve Jobs）」，《時代》（Time）雜誌也評選其為百位最具影響力人物之一。

換句話說，如果有哪個人對成功應該知道點什麼，那一定是瑞。但他卻告訴我，他從失敗中學到的比從成功中學到的更多。

（本文出自《卓越心態》)
（本文出自《卓越心態》)
瑞最大的一次損失發生在他投資生涯的早期。在一九八一年時，由於美國銀行向瑞認為沒有償還能力的國家提供貸款，他當時即預測美國將因此陷入經濟危機。結果，墨西哥在一九八二年違約，證明了雷的預測是正確的，並為他贏得了許多注意。

於是，他再次預測經濟大蕭條即將來臨。然而，股市非但沒有出現債務危機，反而出現了反轉。

瑞預測市場即將開始下跌的那一點，實際上只是谷底反彈的起點。由於他的誤判，瑞不只自己賠了錢，還損失了客戶的資金。他不得不向父親借四千美元，只為了支付帳單（約新台幣13.2萬元）。

出乎意料的是，瑞認為這次的失敗，是發生在他身上最好的事情，他說這教會了自己在大膽和謹慎之間取得平衡。在反思自己的失敗時，他不斷地進步。

他開始尋找與自己觀點不同的聰明人，並藉此學會在冒一切風險進行預測之前，更徹底地檢驗自己的理論。

他自從做出這些改變後就一帆風順；而這種成功之所以可能，是因為他意識到自己不可能什麼都知道，也因此需要仰賴一個思想多元的團隊。

根據瑞的說法，在面對失敗時，現實並不在乎你接不接受。無論你採取什麼行動，地球還是會繼續轉動。我們所能做的，就只有努力理解現實，並學習在遭遇失敗時應該如何應對而已。

（本文出自《卓越心態》作者：路易斯．豪斯 譯者：林幼嵐)

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