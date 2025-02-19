房仲帶客戶看公寓迷路2次！記取教訓後「做1事」…79萬佣金入袋

在二○○九年時，萊恩．塞爾漢（Ryan Serhant）還是紐約市一名初出茅廬的不動產經紀人。

在他的第一批客戶中，有一位女士正在西村尋找一間公寓。他很興奮能有這個機會，因為這筆佣金可以讓他過上一段時間。但這個地方他不太熟悉，手邊也沒有導航。

在他開車帶她去看公寓的那天早上，他把自己和這位很快就失望的客戶搞迷路了，而且還不只一次而已，是兩次。在那天結束時，她說他是最糟糕的房仲，應該永遠被禁止繼續在不動產業界工作。真是太傷人了。

（本文出自《卓越心態》) 雖然這次經歷帶給萊恩很大的打擊，但他從這次失敗中學到一個重要的教訓。無論你在任何行業待了多長時間，新的挑戰仍然可能讓你措手不及，但這並不代表你要放棄。

萊恩誠實地檢討了自己的表現，也承認他本來可以準備得更完整。他應該提前做好關於這個地區的功課，早點起床熟悉一下街道。

那一刻，他做出了選擇。儘管他不是紐約人、沒有人脈，看起來也格格不入；但他決心要成為有史以來最優秀的不動產經紀人。

就在他下定決心後不久，一位國際客戶和萊恩接洽。萊恩擺脫了自我懷疑，從失敗中記取教訓，成功地扮演了經紀人的角色。

他賣了一間兩百一十萬美元的公寓給客戶，賺進超過兩萬四千美元的佣金。更重要的是，這次經歷讓萊恩．塞爾漢確信，只要他願意從失敗中學習，就能實現自己的不動產夢想。

現在，讓我把話說清楚：正如同莎拉．傑克斯．羅勃茲所言，擺脫對失敗的恐懼並不是一件容易的事。而且，放下恐懼並不表示你今後永遠不會再感受到它。就像她說的：「信念需要勇氣。」

要從全然的懷疑進步到勇敢的信念可能是一段艱難的旅程，當我們在這兩種極端之間做出選擇時，會感到猶豫是很正常的。遲遲不採取行動對我們來說也許很誘人，但如果我們想成就卓越，就必須依照莎拉所說的去做：

我們必須意識到，並不是你做的每一件事都會成功。也就是說，有時候你會搞砸⋯⋯但當你的目標是探索極限時，你就會意識到，失敗將是這個過程的一部分。

但因為你想精益求精，所以你會仔細檢視那次失敗，從中汲取智慧，並應用到下一次的嘗試。因為最終，我所追求的就是成就卓越。

我認為，當我們允許自己陷入與失敗或任何其他恐懼的關係中時，我們真正害怕的，是我們可能會發現自己還不夠好。根據莎拉的描述，這種恐懼「將成為我的不安全感所需要的證據，讓我無法成為自己原本就該是的樣子」。

這種思考方式的問題在於，它會成為一種自我實現的預言。我們對失敗的恐懼讓我們停滯不前，確保我們永遠無法實現自己的意義使命。

（本文出自《卓越心態》作者：路易斯．豪斯 譯者：林幼嵐)