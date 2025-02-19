百貨公司拒上架…前迪士尼樂園員工創業賣塑身衣 公司市值達396億

莎拉．布雷克利（Sara Blakely）是一名沮喪的消費者。她有一個問題，就是希望內衣褲能夠不露痕跡、適合女性的身形、不厚重，也不會不舒服。「這起因其實是我自己的屁股，因為我不知道在白色褲子底下可以穿什麼。」

所以，她用一把鋒利的剪刀，把塑身褲襪雙腿的部分剪掉之後作為原型—SPANX的革命性構想就這樣誕生了。布雷克利在想到SPANX這個點子時才二十幾快三十歲；她曾是迪士尼樂園的員工，後來轉行做了七年的傳真機推銷員，挨家挨戶地賣傳真機。她既沒有商業背景、沒有大量的資金可以投入，在製襪業也完全沒有人脈。

甚至有男性商業人士告訴她要有心理準備，因為「商場如戰場」。她並不想上戰場，她只是想幫助女人而已。

這聽起來注定失敗，但布雷克利有個不為人知的祕密武器。在她年幼時，當大家晚餐時間圍坐在餐桌旁的時候，爸爸會問她和弟弟一個看似奇怪的問題：「你們今天有沒有做什麼事的結果是失敗的？」接著，他會鼓勵他們寫下「隱藏的禮物」—也就是從失敗中得到的教訓。

（本文出自《卓越心態》) 這並不是大多數育兒書中典型的餐桌對話，卻幫助她養成了將失敗去妖魔化的習慣，也建立了她的冒險精神。事實上，她說自己如果沒有什麼失敗可以分享，爸爸還會很失望。因此，她學會了以不同的方式定義失敗，並且欣然將其視為生活中重要的一部分。

「對我來說，失敗意味著的是不去嘗試，而不是取得某個結果。一旦你重新為自己定義這件事，也意識到失敗就只是不去嘗試而已，那麼生活就會在很多方面為你敞開大門。」

兩年來，布雷克利從幾十間襪業工廠那裡聽到的都是拒絕，不給她任何嘗試的機會。專利律師的費用又高不可攀，於是她參考在巴諾書店（Barnes & Noble）找到的一本書，自己撰寫了一份專利協議，只有在碰到無法解決的問題時才去尋求律師的協助。

好幾間百貨公司說她的產品太大膽了，因此拒絕銷售。她將「spanks」（打屁股）中的「ks」改為「x」，命名為SPANX，這樣註冊商標和行銷起來會更容易。

然而，她還是繼續堅持下去。她知道自己的產品很棒，所以不去理會那些閒言閒語，相信自己的直覺，並努力向前邁進。畢竟以她的思考方式來說，沒有成功讓SPANX上市並不算失敗；沒有去嘗試才是。

快轉到二十幾年後，在二○二一年十月，這家開創性的塑身衣公司估計市值達到十二億美元（約新台幣396億元），現在市場上到處都是競爭對手。

失敗的恐懼並沒有對她造成阻礙，因為不去嘗試的恐懼更加強烈。她在Instagram的一則貼文上，總結了自己的理念：

追求夢想需要兩樣東西：一是努力，二是願意自己站出去！人們最害怕的兩件事是害怕失敗和害怕出糗，而我一直在努力克服它們，這樣我就能過著自己想要的生活，不必再擔心別人對我的看法。

我發現這其實愈來愈好玩、愈來愈有趣。最糟糕的情況，也不過就是你最後會得到一個精彩的故事而已。那你還在等什麼？

在我們節目談話的最後，我問了莎拉一個我對所有來賓都會問的問題：「妳對卓越的定義是什麼？」

「我對卓越的定義是即便恐懼，也無論如何都要勇往直前，將你被賦予的生命發揮到淋漓盡致；因為人生並不是彩排。」

（本文出自《卓越心態》作者：路易斯．豪斯 譯者：林幼嵐)