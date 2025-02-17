老闆給我工作才有飯吃？菲女狼「是等價交換」：公司給錢員工付出勞動
誰養活了誰？職場是等價交易 而非恩惠施捨
當鳥被關進籠子裡，它有了主人。
主人對它說：「要不是我餵你，你早就餓死了。」
但主人沒想到，若是自由飛翔，鳥兒也能自己覓食，根本不需要感激誰。
事實上，鳥兒供主人觀賞，主人提供食物，雙方各取所需，誰也不欠誰。
同樣的道理，當一個人進入公司，有些慣老闆可能會說：「要不是我給你這份工作，你早就沒飯吃了。」
但老闆沒想到，若員工有足夠的能力，在哪裡都能發展，並不一定非得依賴你這企業才能生存。
公司支付薪資，員工貢獻勞動來換取報酬，這是等價交換、互利行為，而非恩惠施捨。
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