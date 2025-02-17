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同事超混卻升得比我快…離職原因是「不爽」很蠢！菲女狼：意氣用事是傻子

聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖／Ingimage。
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人生比的是氣長 意氣用事的是傻子

Andrew被冷凍了三年，期間無數人勸他：「你在這間公司沒前途了了。」連獵頭都說：「與其浪費時間，不如換個環境。」

他不是沒想過走，但他的專業冷門，市場需求有限，公司薪資又在業界算頂標，外面的選擇並不一定更好。更現實的是，他還有一家老小要養，辭職這件事，不是說幹就幹的。

於是，他選擇等。等外面有沒有更好的機會，也等自己在公司是否有翻盤的可能。

這一等，就是三年。

直到最近，公司高層權力洗牌，曾經冷凍他的總經理被冷凍，發派到邊緣事業體。

新總經理上任，第一件事就是調整組織架構。「Andrew 學經歷完整，過去帶的專案也很成功，應該讓他負責更重要的工作。」

短短一句話，讓Andrew從冷宮直升熱區，一夕翻身。不只手握幾個重量級專案，職等、薪水也跟著晉升，當初看他笑話的同事，現在只能望塵莫及。

你說，如果當初他因為不爽拍拍屁股走人，這個機會還會是他的嗎？

當然，不是每個人都能等來翻身的機會，這不是要大家都忍氣吞聲，而是在做決定之前，別意氣用事。

因為一時情緒離職，往往是最不明智的選擇。在職場上，最蠢的離職理由，就是因為「不爽」。

你要離職，當然可以，但至少問問自己：

1.這間公司真的沒未來了嗎？

2.外面的選擇，真的比這裡更好嗎？

3.你銀行裡的存款給你多少底氣？如果你離開，能撐多久？經濟壓力OK嗎？

如果答案是 「Yes，老娘不玩了！」 那就帥氣走人，不用回頭。

但如果主客觀條件都不允許只是因為「覺得不爽」、「老闆沒看到我的努力」、「同事比我混卻升得比我快」，那就等一等。

人生不是短跑競速，而是一場馬拉松的耐力賽。比的是氣長，一時的輸贏，不是真正的輸贏。意氣用事的，才是傻子。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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