丈夫過世妻子自認對家裡貢獻多要求「分配兩次遺產」 公婆氣炸

延續前面的案例，大陳的配偶小莉在大陳過世以後，認為自己是大陳合法的妻子，對家裡也貢獻許多，甚至還協助照顧大陳的雙親、弟弟及小孩……，因此在分配財產時，小莉查閱了相關資料後知道夫妻還有一個剩餘財產分配的請求權，進而向其他繼承人表示，除了應該要先分配給自己的遺產以外，自己還可以再針對剩餘財產，與其他繼承人再一起分配取得。

大陳的父母親覺得小莉居然想要分配兩次的遺產，這根本不合理，無法接受，因此拒絕。

但請問，誰有道理？

在回答這個問題之前，首先必須先介紹有關台灣夫妻財產制的規定，一般民眾對於夫妻財產制及分配常有的疑問，不外乎以下幾種，且容筆者逐一說明：

»何謂夫妻財產制？法律如何規範？

台灣《民法》規定，夫妻財產制主要區分為「法定財產制」及「約定財產制」：

1.法定財產制：根據《民法》夫妻財產制第1005條：夫妻如果沒有特別以契約訂立其他夫妻財產制，會直接以「法定財產制」作為夫妻財產制。由於台灣絕大部分的夫妻都沒有事先約定，因此可以說「法定財產制」是現行夫妻財產制中最普遍的種類。

（本文出自《投資有辦法，不動產交易救安心》) 2.約定財產制：約定財產制又可以細分成：「分別財產制」、「共同財產制」。不同於法定財產制，無論是婚前婚後，雙方想要改成約定財產制，都需要填妥書面契約，並向法院聲請、辦理登記，才能發生約定之效力。

»夫妻財產可共同？需要負擔對方債務嗎？

夫妻是可以在結婚登記時，事先約定好採取的夫妻財產制度，也可以在婚姻關係期間改定採用的夫妻財產制，而夫妻財產是否共同或分別享有權利，此問題必須依照不同的財產制來分別說明：

1.法定財產制：

法律規定及特色：《民法》第1017條：夫妻的財產分為「婚前財產」（婚姻關係生效前就已經取得的財產）與「婚後財產」（係指婚姻關係生效後，於婚姻期間所取得之財產），由夫妻各自所有。

所謂婚前財產：係指一、結婚前各自取得的部分。以及二、如果夫妻原來用約定財產制，但在婚姻中改用法定財產制，改用前「各自所有的或登記在各自名下的財產」視為夫或妻的婚前財產。

而婚後財產：則是指一、夫妻結婚後取得的財產。二、不能證明是婚前或婚後財產時，視為婚後財產。以及三、不能證明是夫或妻所有的財產，視為夫妻共有財產。

最後是財產所有權：這是屬於無論婚前財產或婚後財產，都屬於取得或登記名義的夫或妻所有，但不能證明是夫或妻所有的婚後財產，推定為夫妻共有。包括有：

（1）管理權與管理費用：各自管理、各自負擔

（2）使用及收益權：各自使用、收益

（3）處分權：各自處分

（4）債務清償責任：自己的債務自己負責清償；但是如果有夫妻某一方有用自己的財產幫對方還債時，不論是「夫幫妻還」或「妻幫夫還」，都可以請對方償還。

（5）家庭生活費用負擔：由夫妻各自依照自己的經濟能力、家事勞動或其他情事下去分擔。

但依照《民法》第1018–1條規定：夫妻除了家庭生活費用外，得協議一定數額的金錢，供夫或妻自由處分（自由處分金）。

（6）財產制變更：雙方同意，婚前婚後都可改用約定財產制。

因此，雖然無論是婚前或婚後財產，都是由夫妻各自擁有，也由夫妻各自管理、處分與收益（參考《民法》第1018條）。但最大的不同在於當婚姻關係消滅（例如離婚、一方死亡等）時，夫或妻僅可以就「婚後財產」的部分主張剩餘財產差額分配請求權，「婚前財產」則不得列入請求範圍。

不過，若是屬於婚後「因繼承或其他無償取得的財產」及「慰撫金」，仍然也不屬於可以主張剩餘財產分配請求之標的（參考《民法》第1030–1條）。

2.分別財產制：《民法》第1044條規定：分別財產，夫妻各保有其財產的所有權，各自管理、使用、收益及處分。

自己的財產、金錢自己管理，比較不會有金錢上的糾紛。

3.共同財產制：《民法》第1031條規定：夫妻之間的財產及所得，除了「特有財產」外，其餘都合併為共同財產，屬於夫妻共同擁有。

（本文出自《投資有辦法，不動產交易救安心》作者：周念暉)