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《租賃專法》二房東、包租代管業者的保命符 哪些法規需留意？

聯合新聞網／ 時報出版
房市示意圖／聯合報系記者陳柏亨攝影
房市示意圖／聯合報系記者陳柏亨攝影

房東太太長期出租不動產，累積許多出租房屋的管理經驗，於是想將這些實戰經驗作為商業模式來營運獲利，於是成立「房東太太」公司，並向市場上眾多有意出租房屋的屋主們，接洽承接房屋來代為出租管理的業務，也就是市場上一般所稱「職業二房東」或「包租代管」。

也因此，房東太太聽聞有所謂「《租賃專法》」作為管理的法規，成立的新公司有哪些需要注意的事項？身為屋主、二房東及房客，規範的法規當中，又有甚麼特別之處需要留意？

內政部曾有統計估算，台灣目前約有300萬名租屋族，於是立法通過「租賃住宅市場發展及管理條例」（即一般稱之「《租賃專法》」），這是我國首部住宅《租賃專法》，將許多原已有的不同法規作統合及補充。

（本文出自《投資有辦法，不動產交易救安心》)
（本文出自《投資有辦法，不動產交易救安心》)
更重要的是，此法將市場上存在已久的「二房東」或「包租代管」業者納入規範管理，藉以達到健全租賃市場、保障租屋者權利，以及發展租賃住宅服務業的目的（參考《租賃專法》第1條之立法目的）。

《租賃專法》將「租賃住宅服務業」區分為「租賃住宅代管業（簡稱代管業）」及「租賃住宅包租業」（簡稱包租業）」。

「代管業」係指受出租人之委託，經營租賃住宅管理業務之公司，是由專業經營者接受房東委託管理出租房屋，協助房東處理租賃大小事，提供租賃住宅管理服務，如租屋點交、收租與押金管理、日常修繕維護及糾紛協調處理等。

而「包租業」則係指承租租賃住宅並轉租，及經營該租賃住宅管理業務之公司，也就是由專業經營者先向房東承租房屋，再轉租並管理，擔任專業二房東的角色。

希望透過多面向政策及規定，鼓勵房東們將房屋交給專業租賃住宅服務業來管理，減少租屋市場上的糾紛，並且提高房東們釋出房屋的意願，藉以健全整個租屋市場的發展。

（本文出自《投資有辦法，不動產交易救安心》作者：周念暉)

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