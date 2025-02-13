衰！他看完新成屋每坪加碼1萬付訂金 入住發現排水孔內汙水「驚天逆流」
小陳因為結婚又喜獲麟兒，急需一個較大的居住空間，因此前往新成屋銷售接待中心看屋。
在實際看過房屋格局及屋況後，陳先生及家人都很喜歡，加上銷售人員表示物件搶手，已有其他人下訂金……，小陳僅略作思考後便即刻決定每坪加碼1萬元並表示可立即交付訂金，故而順利成交，雙方並且約定隔日完成簽約手續。
豈料入住後才發現，房屋管線設計不良，時常會有噪音，並且還有排水孔內，汙水逆流而出的問題，此外，當時看到美輪美奐的公共設施，實際上是法定獎勵停車位，可能隨時會因為屬於違建而遭拆除。
小陳這時方才驚覺，自己可能是以高價買到根本就是有瑕疵的房屋，但回頭細看雙方簽訂的合約中，並無對於屋況或公設問題特別做出擔保說明，甚至在合約中竟有以小字記載公設屬於獎勵停車位，不擔保購屋者可以完整使用……。
相對於預售屋，購買成屋雖已有實際房屋成品可供核實觀看，但實際上，不動產牽涉到諸多專業面向，且攸關個人財產權益影響甚大，於磋商及簽訂買賣契約時，仍有許多需要特別注意的地方，以下將一般民眾再購買成屋前應該留心的20個注意事項，分別說明如下。
»下訂購買「成屋」前的注意事項
1.挑選合法的不動產經紀業代理服務：在不動產交易過程中，涉及到的法律法令非常多。如果自己沒有時間深入了解或處理，建議可以委託專業人員提供相關服務。
‧買屋前：可以委託合法的不動產估價師來進行不動產的估價，了解物件的市場價值。
‧買屋時：可以委託合法的不動產經紀業來代理交易或擔任居間，協助進行買賣談判和相關事宜。
‧成交後：可以委託合法的地政士辦理產權移轉登記，確保產權順利過戶，保障自身的權益。（此部分可參考本章第四節）。
2.現場履勘：無論是土地、房屋還是預售屋，在買賣不動產時，都一定要親自去實地勘查，對於標的物的範圍以及各種情況要詳細詢問清楚。
如果有必要，還可以向鄰居或大樓管理員進行查詢，以了解真實情況。
此外，銷售廣告中的內容必須與實際情況相符，特別是房屋的用途和土地的使用分區，這些都應該符合未來的使用需求，以避免日後出現不必要的麻煩或糾紛。
（本文出自《投資有辦法，不動產交易救安心》作者：周念暉)
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