大S媽疑似向汪小菲宣戰要爭小孩的監護人？律師：這真是難題

大S的媽媽昨天凌晨在臉書PO文，表達：我要上戰場，給我加油吧。引起了媒體的關注與討論，疑似向汪小菲宣戰。

從大S過世後，大S的兩個小孩未來由何人監護？由何人照顧？成了大家關心的重點。

在法律上，大S過世後，汪小菲就是大S兩個小孩的親權人（監護權人），汪小菲有行使與負擔兩個小孩子的權利與義務，簡單說來，兩個小孩子未來的生活照顧或財產管理，就由生父汪小菲處理。汪小菲可以決定小孩繼續在台灣生活，也可以把小孩帶回大陸照顧。

如果S媽覺得兩個小孩子的生活照顧應該由S媽負責的話，S媽勢必就要採取法律行動，才能改變法律的現況。

1.S媽需向法院聲請宣告停止汪小菲的親權

由於目前大S兩個小孩的親權人是汪小菲，S媽需要提出汪小菲有濫用對子女的權利，或汪小菲有侵害子女的事證，請法院停止汪小菲的親權，法院審理相關事實後，法院認定應該停止親權時，S媽才有可能擔任兩個小孩的監護人。

2.法院會考慮小孩子的意願

由於大S的兩個小孩都超過7歲，所以孩子對於和爸爸相處或是照顧的事實，應該可以做清楚的陳述，對於未來希望由何人監護，也可以做清楚的表達，孩子的意願是這個法律程序的重點之一。

3.法院也會針對之前汪小菲與小孩子相處的狀況作判斷，包括：親子間實際的生活照顧與相處狀況，是否曾有對孩子不利的事件？親子是否相處融洽？

4.對於汪小菲未來對孩子的生活安排，是否不利子女？維持子女目前在台灣的生活是否為子女最佳利益？

5.如果法院認為有必要停止汪小菲的親權， 依法由同居的祖父母為第一順位的監護人，S媽是兩個小孩的祖母，S媽如果也表達強烈的意願以及符合小孩利益的照顧方式，法院判由S媽擔任監護權人的機會是高的。

6.雖然律師可以代理開庭，但在家事案件中，S媽必須親自出庭，表達對於停止親權的重視，以及擔任監護人的強烈意願是相當重要的，法院會直接瞭解家庭狀況，做最適當的判斷。

7.定暫時狀態假處分很重要！在法律上，目前汪小菲是大S兩個子女的親權人，有權決定未成年子女的生活處所。如果S媽希望在法院裁判停止親權程序前，讓大S兩個小孩能夠維持目前的生活地點與狀況，就必須向法院聲請定暫時狀態的假處分，禁止兩個小孩出境。

S媽跟汪小菲到底何人適合擔任大S兩個小孩的監護人？我們同事間有激烈的討論，其中有一位同事說，如果我是法官，我會判給S媽，因為小孩子一直以來都跟S家人生活在一起比較親，跟父親汪小菲比較起來，跟S媽變動比較小。另外一位同事說，如果我是法官，我認為父親與子女的關係是無法切割的，法律不能去評斷他適不適合當這兩個孩子的父親，只要汪小菲沒有對小孩子有侵害的情形，就應該由汪小菲擔任監護人。

這真是難題，不論如何，都希望一切平安。

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