安靜離職「糟糕人生態度、擺爛的生活方式」！是種浪費明明你可以很出色

安靜離職最爛了

安靜離職（quietquitting）者的哲學是盡可能少做，盡可能少嘗試，盡可能少表達熱情，通常只付出最低限度的關注、精力和努力，只做到必要工作的最低標準。安靜離職是這樣一個觀念：如果老闆要求你做到超越最低限度的事，那你應該為此得到更多的報酬，否則就不值得去做。

我討厭安靜離職。我認為這是一種糟糕的人生態度、擺爛的生活方式，更是一種面對機會時的愚蠢做法。安靜離職是種浪費，你明明可以很出色，可以做一些大膽的事情，將自己推向一個從前想都不敢想的高度，但你卻坐在那裡當大爺，認為除非有更高的薪水，否則自己只會做到最低要求。愚蠢至極。 金尉《沒人在乎你的職涯：為何你該勇於失敗、不畏艱難……與其他職場殘酷真相》，作者：艾瑞卡．貝登）

的確，良好的表現應該要得到良好且公平的酬勞。的確，努力就應該得到獎勵。但你也要知道，努力本身就有著超越獎勵的價值。

生活和工作都是種瓜得瓜，種豆得豆；你付出多少，就會收穫多少。這是一個你必須理解的竅門。我最近花了很多時間和經紀人打交道（我吐），他們往往熱情洋溢，因為當他們的客戶想做更多事情時，他們就能賺更多錢。就是這麼簡單。這些人整個世界觀就是為最微小的服務爭取最高的價格。我討厭這種工作，但無論如何，在吧台體育，我們總是會說，這裡的做事方式不一樣：你只要來到吧台體育，我們就會為你注入養分，讓你的粉絲和熱度爆棚；我們會讓數十萬、甚至數百萬的眼球聚焦在你身上；我們會教你我們所知的一切，並且會永遠支持你。但與此同時，你付出多少，就會收穫多少。你參與的節目越多，你與其他人一起創造東西的越多，你的收穫越大；這也意味著你的下一份合約內容也會變得更耀眼。大多數經紀人無法理解這一點，甚至一些有才華的人也無法理解——但事實是你付出的越多，收穫的就越多。安靜離職做的卻恰恰相反。

在討論安靜離職時，我想談談凱文．克蘭西（KevinClancy）的故事。凱文是一個管不住自己嘴巴的愛爾蘭裔年輕小伙子，來自紐約皇后區。凱文在被吧台體育聘用之前，曾在三大會計師事務所工作。凱文是吧台體育的原始成員之一，他藉由自己的部落格、推特、對大都會隊（請安息）的熱愛和他的播客《KFCRadio》建立了巨大的粉絲群。凱文在還是一名會計師時就已經放棄對本職的投入，而且躺得不能再平，只差沒有離職。他創建了一個名為「Mailbag」的部落格，主題就是為那些在工作中敷衍了事的人提供一個平台。我尊重凱文的一點是，他願意追求自己的熱情，冒險嘗試了一些嶄新的、不同的事情，即使收入不如以往，但因為這是他的熱情所在，因為他相信自己能夠做得出色。

有的時候，如果你有想要在職場「安靜離職」的衝動，或者如果你明明不是會放棄的人，但卻正在進行放棄的動作——那就表示你可能需要轉換跑道。

我很少這樣說，但在這種情況下，請向凱文．克蘭西學習。如果你討厭自己正在做的事情，如果每天充滿了壞情緒，如果你對公司感到不滿，對你日復一日在辦公室做的事情感到怨恨，那就離開吧。說真的，就離開吧。他們會更快樂，你也會更快樂。如果你留下來，並且習慣於當一個躺平者，那麼唯一失敗的人是你。跟隨這條沒有方向的軌道只會阻止你自己進步，你無法學習、無法成長、無法失敗，也無法成功，就只是在放棄而已。你為什麼要放棄自己？你可能認為明明是你在放棄公司，人們真的會感受到你的消極抗議，並因此而備受困擾，但你錯了（你真的錯了），唯一關心你是否放棄的人，唯一真正受到傷害的人，是你自己。

綜上所述，你的人生可能會經歷危機或重大變化，在這段時間中工作無法——或不應該成為你的重點。在這個短暫的時期裡，你會希望工作盡可能地平靜、輕鬆和可預測，但請記得要保持你的願景完整，並且對正在嘗試進行的事情深思熟慮，而不是感到怨恨。「必須先把工作放在一邊」的想法或說法是完全可以的，你的願景依舊可以保持完整，你也依舊可以對學習和進步抱有渴望；你只是當下需要時間處理一些其他的事情。我也曾經遇過這種狀況。

但這並不是安靜離職。安靜離職意味著你放棄了你的願景，自此不再有願景，不再有能夠引導和驅使你的東西，而你的哲學變成了「我要從這家公司中榨取所有的價值，盡可能避免承擔工作，同時還要得到報酬。」此時你的願景是從公司裡揩油，而這是愚蠢、且極其狹窄的思維方式。你的公司真的不會因此受到損失。如果你花了一年的時間進行安靜離職，就等於失去了一年的進步時間。事實上，你現在可能比一年前還不值錢。

我一直都努力地充分利用時間，因為這樣我就可以去做下一份更大的工作，或者成為更好的自己。這本身其實是一種不安全感，但我傾向認為這是將不安全感轉化為一股正能量的方式。安靜離職是利用不安全感，讓自己保持原地不動，永遠警惕著不要做得更多，並且缺乏進步的渴望。隨著年齡的增長，你越是這麼做，改變自己或適應職場的能力就越差。與當年剛踏進職場的新鮮人相比，你必然有所改變：職場裡好事會發生，壞事也會發生，有趣的事情會發生，令人痛苦的事情也會發生，這一切都會讓你變得有所不同。但是如果你決定安靜離職，你將一無所感。終有一天你會抬起頭，發現大家怎麼都超越了自己？此時你會真正地感覺到苦澀與怨恨。

玩自己的遊戲（換個角度看事情）

在你的職涯中，人們會給你設下許多障礙，並且試圖透過這些障礙來推擠你、壓扁你、絆倒你、阻止你、考驗你，玩各種你想得到想不到的花樣。你可以以自己的方式、你的風格，和符合你本性的方法，克服這些障礙，這就是「玩自己的遊戲」。克服障礙是讓工作變得有趣的原因，無聊的工作絕對不是有趣的，可預測的工作、或者不必思考的工作也很無聊。挑戰和障礙賦予工作意義——它越困難，你就會越努力，因此學到的東西就越多。按照自己的方式學習和行動，這就是「玩自己的遊戲」。

很多人曾經對我指手畫腳，告訴我該如何以不同的方式做事。自從吧台體育被佩恩娛樂（Penn）收購後，這發生了很多次。我努力聽取他們的建議，理解他們的意見，而不是暴跳如雷或叫他們滾開，我也盡量別把一切意見都當作批評（我將永遠為做到這點而努力）。當我處於最佳狀態時，通常能夠理解人們想表達的意思，並能夠進一步內化、反思、回應，並採取行動；但當我處於最糟狀態時，我會覺得人們愚蠢、不明白，或者不了解我。我希望能讓人們開心，所以我可能會傾向於妥協，接受他們的建議和觀點。這可能對我是有幫助的，但也可能反過來害到我，所以我現在努力接受反饋的同時，也學會說：「不，我相信我的直覺，我不會按照你建議的方式去改變。」總而言之，請嘗試傾聽所有的反饋和建議，但只接受那些對你來說是正確的東西。

知道何時該離開

人們喜歡對你的職涯和生活提供意見（即使沒有被問及），因為這讓他們感覺自己重要且不可或缺，因此你會收到一大堆的意見，想給你和你的職涯、你做事情的方式指點迷津。我會聽取別人給我的建議，但不會照單全收。因為到頭來，這些建議必須對我有效，就像它們也必須對你有效一樣。只有你自己知道什麼對你來說才是正確的決定、正確的行動和正確的時機。

有一天（也許是今天）你會發現，自己必須決定是去是留。無論你選擇哪條路，都沒有錯誤的答案；但無論你選擇哪條路，都要為自己考慮，真誠地思考你認為正確的理由，並且為這個決定負責。如果你要離開，請帶著與接下這份工作時相同的熱情離開，帶著真誠、尊重、體貼和關心離開；如果你打算留下，那就留下並全心投入。最難的問題在於決定該留下還是離開，以及決定何時該加倍努力、或者應該放手走人。

以下是我的想法：

當正面的事物開始感覺負面時，是時候離開了。 如果你在一個職位上待得太久，以致於變成了「過期」員工，是時候離開了。 如果你無法像自己希望的那樣成長、學習、做事，並且不再想要努力實現目標，是時候離開了。 如果你發現自己越來越常當一個混蛋，無法正面地激勵自己或他人，是時候離開了。 如果以前讓你興奮的事現在讓你煩惱，是時候離開了。 如果你已經竭盡全力，但卻無法看到再次迎接挑戰的機會，是時候離開了。 如果公司正在四處崩解，是時候離開了。 如果無論你如何努力，都無法對事情感到興奮，是時候離開了。 如果你留下的理由只是害怕離開，是時候離開了。

什麼是「過期」員工？有時候你可能在一份工作中待得太久，這個職位或專案的需求和要求已經有所變化，與你的狀態不符，但你卻努力掌控一切並維持事情過往的樣子，這就是「過期」。大多數在同一個職位待太久的人，會變得刻板、僵化、憤世嫉俗，最終成為人們避之而行的對象，以便去尋求更新鮮、更有吸引力的東西。

本文摘自金尉《沒人在乎你的職涯：為何你該勇於失敗、不畏艱難……與其他職場殘酷真相》，作者：艾瑞卡．貝登）。