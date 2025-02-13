公司為何輕易開除我？誠實11點捫心自問：其他人是否能輕鬆接手你的工作

為什麼公司會開除你？

雖然這個主題令人不快，但卻是一個重要的話題。這是另一個明顯且重要的問題，你需要定期詢問自己，以保證自己、老闆和公司能夠持續成功，這樣你才不會被炒魷魚。如果你知道問題的答案，就更有可能避免做出那些會導致公司必須放棄你的事情。

正如同你需要了解大局，你同時也需要了解所負責工作的負面影響。想一想：

你在公司中的角色是創造收入還是成本？你幫公司賺錢了嗎？如果是，你怎麼做到的？你幫公司省錢了嗎？如果是，你怎麼做到的？你屬於兩種皆非嗎？如果是的話，哎呀，不妙。 你的工作面臨哪些風險？ 你本人或你的工作職責中有哪些弱點？ 你的職能或工作是否足夠重要，以至於只有你或其他少數人才能擁有這種能力和水準？ 你是否做了讓自己變得更加不可或缺的工作？ 你可以被電腦取代嗎？ 你在公司裡有多少堅定的擁護者？與你周圍的人相比如何？ 你目前從事工作的報酬是否過高？ 你對於公司利害關係人有貢獻價值嗎（意思是，這些人是否在乎你留下來工作）？ 你老闆的老闆的老闆知道你在做什麼嗎？ 其他人可以輕鬆接手你的工作嗎？如果是，那你可能遇到了麻煩，需要做一些真正的努力，才能對你自己、你老闆、你的團隊和你的公司變得更有價值。

不要忘記，總有比你更年輕、薪水更便宜、更充滿渴望的人，這些人和你一樣優秀，甚至可能更好，而他們正在等待你的職缺。

如果你沒有讓自己對別人的成功至關重要，事情可能就不會對你有利，特別是在公司重組、潛在的裁員可能性和縮減規模的情況下，或者當人工智慧騎到所有人頭上時。

我知道這聽起來很刺耳，但這是事實。有兩種類型的人最容易被解僱：表現不佳的人和無人支持的人。而最難放手的人是有人支持的人，即使他們的工作成果並不見得那麼好。

另一件要問自己的事情：不要只問是什麼讓你變得無價，還要問是什麼讓這份工作對你有價值？

如果這份工作對你來說沒有價值，也就是說，如果它不能讓你有所學習、建立人脈、允許你冒險，那麼也許你並不在乎這份工作是否繼續下去。也許你正在等待時機到來，或等待他人為你做出決定，以便開始下一件有意義的事。如果你沒有存在感，且無法被你所做的工作點燃熱情，問問自己為什麼？你想成為這樣的人嗎？是不是有什麼原因導致你變成這樣？或是有什麼事情（包括你自己）妨礙了你的腳步？ 金尉《沒人在乎你的職涯：為何你該勇於失敗、不畏艱難……與其他職場殘酷真相》，作者：艾瑞卡．貝登）

如果你不喜歡自己所做的事情，那就啟程吧！如果你正在玩一場消耗遊戲，等待公司在你自己辭職之前解僱你，你願意玩多久？希望不要太久。因為其他人正在利用時間去追求自己真正想要的東西（或許也是你想要的東西），而你將不得不與他們競爭，所以跑起來吧！

好吧，讓我們假設你想變得有價值（如果你不想，可以直接跳到下一部分）。有價值意味著要不斷且一致地做到以下幾點：

你的工作性質必須是重要的，並且與公司如何賺錢、或實現其核心使命或產品有關。

你能夠始終如一地交付高品質的工作，並取得成果。

你能與他人良好合作，執行力值得信賴。

這不是什麼了不起的太空科技。首先，問問你是否感覺自己希望在這裡受到重視。如果答案是否定的，那就離開吧。如果答案是肯定的，那就請努力將工作做好，做對公司生意有貢獻的工作，並且以一種對他人有利而非不利的方式做事。有時我看到人們即使一開始就討厭這份工作，還是會因為被解僱而生氣。這讓我摸不著頭腦。如果你討厭一份工作，為什麼不高高興興地離開，給自己一點空間去弄清楚接下來要做的事。事實上這與你的自我有關，不要讓你的自負，或公司給你的一種虛假的權力感，蒙蔽了你想做的事情、想在哪裡工作、想成為什麼樣的人。

一分耕耘，一分收穫

這句話你已經聽過一百萬遍了。雖然這個概念似乎是理所當然的，但我總是驚訝於有多少人在工作中竭盡全力避免投入。你一定看過這種類型的人——他們更關注自己在工作中的表現，而不是他們在工作中實際完成的事情。他們談論大局，大部分時間都在擺姿態，而不是捲起袖子深入問題。雖然這類人往往在職涯初期可以走得很遠，但如果他們的言語背後沒有紮實的行動和結果，或願景背後沒有實質內容，那麼他們的胡言亂語遲早會被發現，周圍的人也會對他們失去信心。不要成為這種人。

投入工作有助於定義你、你的老闆、你的團隊和你的公司的成功。這與在Instagram上看起來漂亮截然相反，工作既不漂亮，又不迷人，也不那麼亮眼或引人注意。工作就是單純捲起袖子去做事，也許是處理數字；也許是做一份簡報；也許是制定路線圖、或撰寫產品說明書；也許是打大一堆電話。不管是什麼，就去做吧。

不要把工作踢給別人，不要半途而廢。克服你的懶惰和問題，然後開始著手。

工作被稱為「工作」是有原因的。這是件很費力的事，需要努力、時間、腦力、專注和奮鬥。我喜歡工作因為我喜歡感受到進步，並且願意付出努力看看會產生什麼結果，這種感覺很好。按表操課、持續作業本身就帶來一種樂趣。那些能夠執行想法並完成工作的人，最終會崛起並保持領先地位。我愛那些喜歡工作的人，他們讓我感到愉悅。

本文摘自金尉《沒人在乎你的職涯：為何你該勇於失敗、不畏艱難……與其他職場殘酷真相》，作者：艾瑞卡．貝登）。