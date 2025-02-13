遺產2千萬不想給20年沒完全沒聯絡的兒子！律師：沒寫遺囑會全部繼承

蘇律師，想請教您一個法律問題，我阿姨現金存款有2000萬，早年就離婚了，有一個20年沒聯絡的兒子（兒子當時是跟爸爸），不管在有沒有寫遺囑的狀況下阿姨的兒子應該還是會拿到特留分對嗎？

如果以2000萬來說兒子會分到多少呢？謝謝。（阿姨ㄧ毛都不想給兒子）

1.要注意！如果阿姨沒有寫遺囑，2000萬元全部會被她的兒子繼承！

2.如果阿姨有寫遺囑，把遺產全部分配給其他人的話，法律為了保障繼承人可以分得的最少遺產比例叫做「特留分」，她兒子未來繼承時，可以主張特留分的扣減權，要求拿到特留分比例的遺產。

3.首先，要確定阿姨還有幾個小孩？有沒有「再婚」？

4.子女的特留分，是原先可以繼承遺產比例的1/2

5.如果阿姨之後都沒有再生其他的小孩，也沒有再結婚，她的繼承人就是只有阿姨兒子這一個人的話（法定應繼分是全部），她兒子的特留分是應繼分的1/2，換句話說，兒子可以分到阿姨遺產的½，也就是10,000,000元。

6.如果阿姨有再結婚，但沒有其他的兒女，未來就是這個兒子跟配偶共同繼承（如果配偶還存在的話，兒子應繼分是遺產的1/2），特留分就是¼（1/2*1/2），換句話說，兒子可以分到阿姨遺產的1/4，也就是5,000,000元。

7.如果阿姨有再婚，也有2個小孩，未來就是3個子女跟配偶一共4人繼承（如果配偶還存在的話，與前夫生的兒子應繼分是遺產的1/4），特留分就1/8（1/4*1/2），換句話說，兒子可以分到阿姨遺產的1/8，也就是2,500,000元。

8.如果阿姨這個兒子有重大虐待或侮辱的情事，阿姨可以主張這兒子喪失繼承權，不過，這需要有真實的事實與證據，這點可能要阿姨自己來跟律師研究了。

9.原則上還是建議阿姨先寫一份遺囑，以及找一位可靠的 #遺囑執行人，確保自己財產未來可以依照自己的意思分配，之後再「適當」的花用財產、投保人壽保險、贈與或信託財產，把遺產變小，減少未來特留分的金額。

10.不建議阿姨把所有財產贈與別人，因為自己如果名下沒有財產，對未來老的人生活其實是一個很大挑戰與風險！

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