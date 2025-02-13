職場裡最不需要跟同事訴苦！菲女狼：暴露你的弱點恐成他人武器

職場最不需要的就是跟別人訴苦

抱怨無用 有時閉嘴才是王道

曉曉最近工作壓力大到吃不下飯。

她忍不住跟朋友抱怨：「這公司問題好多喔，我每天上班都像在打仗，好辛苦喔，快撐不下去了，好想離職喔。」

朋友瞅了曉曉一眼，淡淡地說：「哪一個公司沒有問題呀！更何況，你們公司福利待遇都還不錯！你這樣一直嫌，真的有點人在福中不知福耶。」

「你們公司不錯啊，你還抱怨，不然你離職，那換我進去好了。」另外一個朋友在還沒有問清事情始末，一開口就是認為曉曉不對。

被懟了的曉曉一時語塞，這才發現自己根本說不清楚職場裡的複雜權謀。

她不是怕工作辛苦苦的人，不過實在不擅長明爭暗鬥。公司部門之間鬥爭激烈，派系分明，她卻總是被動捲入權力角力，站在中間被夾殺，甚至一不小心就得背黑鍋，常常腹背受敵。

朋友不清楚其中的來龍去脈，也不是真的想理解她的處境，一劈頭就是哪個公司沒有問題的暗指她抗壓性弱。

曉嘵沒有得到安慰，反而是被嫌棄不知足，被冠上了一個愛抱怨的形象。

這時候，她才明白——職場最不需要的，就是跟別人訴苦。

別人幫不上忙，還可能覺得你矯情

你的困難，對別人來說，不過是茶餘飯後的談資。他們不在你的環境裡，無法真正理解你的痛苦，只會用自己的標準來評斷你。

就算對方理解，也解決不了問題

真心同情你的人，不見得能幫你改變職場現實。你發洩完，問題還是在那裡，該面對的，還是要自己解決。

更糟的是，你的「弱點」可能變成別人的武器

今天你以為對方是朋友，明天你們可能就變成競爭對手。你的抱怨，可能成為他在背後攻擊你的籌碼，讓你陷入更糟的境地。

所以，職場最不需要的，就是跟別人訴苦。你的委屈，別人未必懂，甚至還可能成為你的把柄。與其期待理解，不如讓自己更強大。該忍的忍，該解的解，不能解就換個活法。

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