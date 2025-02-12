貿易戰開打 非投資等級債具韌性

美國總統川普就任即將滿月，政策逐一就位中，投資人雖多有心理準備，但施政力道仍造成市場不小動盪。富蘭克林證券投顧表示，因應川普2.0貿易戰開打可能帶來的短期劇烈波動，又不想錯失美國經濟持續溫和成長的機會，不妨借助非投資等級債的優勢，穩健參與「美國優先」題材。

以古觀今 非投資等級債上有漲下有撐

川普先後指名加拿大、墨西哥與中國，以及歐盟在內等存有大幅貿易逆差國家，將祭出加徵關稅手段，以及分階段推出針對特定產品的全面性關稅，且於日前完成簽署行政命令，自3月4日起將對所有鋼鋁進口品徵收25%關稅，現階段並沒有為任何國家提供豁免。

其實川普在首次任期就端出類似的政策，包括對鋼鐵及鋁各課以25%、10%關稅，並以此與部分國家展開豁免談判。富蘭克林證券投顧回顧，2018年貿易戰最嚴峻時期，美股波段下跌幅度達兩成之多，同期間美國非投資級債因具有較高的息收做為緩衝，有效限縮跌幅在5%以內，並且在後續的半年及一年，表現皆優於股市，在川普第一任期期間至2019年底、新冠疫情尚未爆發的階段，美國非投資級債有近兩成的漲幅，展現強韌的下檔保護和上檔獲利能力。

資料來源：彭博資訊，取彭博債券指數為例，期間2018/9/20~2019/9/20。＜以上統計結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數＞

精選持債重視品質 打造穩健投資組合

富蘭克林坦伯頓公司債基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金）經理人葛倫．華勒預期，美國經濟成長約有2.5%的實力，加以企業基本面良好，有利於違約率維持低檔，而利差則將呈現區間震盪，美國非投資等級債有息收優勢驅動，有機會提供合理的回報，此外川普執政「美國優先」的核心方針下，也可望激勵經濟表現，惟考量政策變數也會牽動市場波動，企業債的利差處於較緊水位，對提升品質更具效益。

經理人葛倫．華勒表示，經理團隊層層把關從近兩千檔標的中精選出約300檔債券，並以持有三至五年為目標，精選持債也降低頻繁交易成本；此外團隊同等在意品質，例如當前BB級債（非投資級）相較於BBB級債（投資級）利差處於低檔，意謂著投資人不需犧牲過多殖利率收益便可提升品質到投資級，因此投資組合中也選擇性納入少部分投資級債，以防範利差擴大時的風險。現階段看好川普概念產業，特別是能受益監管鬆綁與併購機會的金融與能源，及因製造業回流帶動各項設備、運輸需求上升的工業。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會這一波降息已累計有100個基本點來到4.5%，以彭博美國非投資等級債券指數為例，截至一月底有7.2%的水準*，仍具吸引力，而目前緩降息的風向有利維持債息處於較高水位，對非投資級債仍是利多看待。

*資料來源: 原幣計價，取彭博債券指數最低殖利率，到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，截至2025/1月底。