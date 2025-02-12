貿易戰開打 非投資等級債具韌性
美國總統川普就任即將滿月，政策逐一就位中，投資人雖多有心理準備，但施政力道仍造成市場不小動盪。富蘭克林證券投顧表示，因應川普2.0貿易戰開打可能帶來的短期劇烈波動，又不想錯失美國經濟持續溫和成長的機會，不妨借助非投資等級債的優勢，穩健參與「美國優先」題材。
以古觀今 非投資等級債上有漲下有撐
川普先後指名加拿大、墨西哥與中國，以及歐盟在內等存有大幅貿易逆差國家，將祭出加徵關稅手段，以及分階段推出針對特定產品的全面性關稅，且於日前完成簽署行政命令，自3月4日起將對所有鋼鋁進口品徵收25%關稅，現階段並沒有為任何國家提供豁免。
其實川普在首次任期就端出類似的政策，包括對鋼鐵及鋁各課以25%、10%關稅，並以此與部分國家展開豁免談判。富蘭克林證券投顧回顧，2018年貿易戰最嚴峻時期，美股波段下跌幅度達兩成之多，同期間美國非投資級債因具有較高的息收做為緩衝，有效限縮跌幅在5%以內，並且在後續的半年及一年，表現皆優於股市，在川普第一任期期間至2019年底、新冠疫情尚未爆發的階段，美國非投資級債有近兩成的漲幅，展現強韌的下檔保護和上檔獲利能力。
精選持債重視品質 打造穩健投資組合
富蘭克林坦伯頓公司債基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金）經理人葛倫．華勒預期，美國經濟成長約有2.5%的實力，加以企業基本面良好，有利於違約率維持低檔，而利差則將呈現區間震盪，美國非投資等級債有息收優勢驅動，有機會提供合理的回報，此外川普執政「美國優先」的核心方針下，也可望激勵經濟表現，惟考量政策變數也會牽動市場波動，企業債的利差處於較緊水位，對提升品質更具效益。
經理人葛倫．華勒表示，經理團隊層層把關從近兩千檔標的中精選出約300檔債券，並以持有三至五年為目標，精選持債也降低頻繁交易成本；此外團隊同等在意品質，例如當前BB級債（非投資級）相較於BBB級債（投資級）利差處於低檔，意謂著投資人不需犧牲過多殖利率收益便可提升品質到投資級，因此投資組合中也選擇性納入少部分投資級債，以防範利差擴大時的風險。現階段看好川普概念產業，特別是能受益監管鬆綁與併購機會的金融與能源，及因製造業回流帶動各項設備、運輸需求上升的工業。
富蘭克林證券投顧表示，聯準會這一波降息已累計有100個基本點來到4.5%，以彭博美國非投資等級債券指數為例，截至一月底有7.2%的水準*，仍具吸引力，而目前緩降息的風向有利維持債息處於較高水位，對非投資級債仍是利多看待。
*資料來源: 原幣計價，取彭博債券指數最低殖利率，到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，截至2025/1月底。
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】本基金主要投資於非投資等級債券，因債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴朮之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站( http://www.Franklin.com.tw )查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：114金管投顧新字第001號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788
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