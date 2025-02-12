年薪百萬覺得後半生穩穩…一夕失業全沒了！有感：主業謀生、副業求賺

主業謀生、副業求賺，從副業找到未來價值

我年輕的時候，總覺得收入應該是一直上漲的，只要努力，上好學校，找好工作，升職加薪，明天永遠會更好。你呢？我想問問你，你認為自己的收入在未來幾十年裡會一直上漲嗎？

我第一次聽到否定的回答，是我26歲時初到香港做投資銀行顧問，當時自己躍升到年薪百萬，覺得將來肯定芝麻開花節節高！沒想到一個同事卻告訴我，要珍惜現在的高收入，因為未來很可能會失去。他微笑著說，他見證了香港經濟的起飛，在1980、1990年代，只要肯努力，做什麼都可能成功，但逐漸地，很多行業沒落了，很多贏家消失了。時代在不斷變化，沒有人能一直賺錢，總有一天會被淘汰。 金尉《上癮式存錢：邊賺邊存、越存越爽，一鍵刷新你對錢的概念！》，作者： 阿汝娜、周劍銓）

開始我不相信，覺得太悲觀，後來我認識了我先生，看到了這個活生生的例子。在全球金融危機下，他一瞬間從高峰墜落低谷，從高盛銀行家變成失業人士，再後來我們一起經歷了很多起起伏伏，不少身邊朋友失去了年薪百萬的工作後，只能做二三十萬元的工作了。

我一直在思考，到底怎麼樣才能不怕變化，收入一直上漲呢？本文我會多分享一些副業賺錢的思維。

不要做消費者要做銷售者

我有一位學員覺得很困擾，她創業沒有起色，於是不停地去付費學習。一年花了十幾萬元，學市場、學成交、學人脈、學自媒體，越學越茫然，越學越覺得自己一無是處。

我和她說：「想賺錢，不要去買，而要去賣。不要想你自己想要什麼，要想你能給別人什麼。」當你自己的需求越少，滿足別人的需求越多，你的財富就會越多。反之，如果你自己的需求很多，卻不能滿足別人的需求，你的錢會越來越少，會流向那些能滿足你需求的人。

其實，做銷售者的盈利來源有很多：

1.銷售產品、課程和服務，可以銷售你自己的，也可以銷售別人的。 2.提供諮詢和指導，一對一的服務是最貴的。 3.收仲介費，比如券商的交易佣金、不動產仲介收的佣金。 4.收訂閱費和會員費，比如你有自己的讀書會、會員社群。 5.收廣告費，有人找過我讓我發社群媒體，一條文案給我多少錢。

有一個很好的工具，能幫助大家去思考，就是特別簡單的「3C」：

如果你覺得自己不是專家，有兩個方向你能參考：

1.個人經驗和技巧：例如怎麼置辦不動產、整理家居，甚至是一些小眾的愛好，只要其他人需要，而你比他們更懂一些，你就能分享和指導別人。 2.研究和總結的成果：一個人並不是非得做了某些職業，才能被視為專家。你可以選擇並研究人們認為有價值的專業，繼而進行分享。

本文摘自金尉《上癮式存錢：邊賺邊存、越存越爽，一鍵刷新你對錢的概念！》，作者： 阿汝娜、周劍銓）。