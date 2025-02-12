年薪差50萬…妻提分開儲蓄揭夫誇張惡習 「沒存款還負債」

沒有錢萬萬不能，除了個人理財外，許多家庭也會訂定儲蓄計畫，以備不時之需。不過有日媒報導，一對夫妻在還完公寓貸款後，決定先觀察彼此的儲蓄習慣再調整儲蓄習慣。然而幾個月後，妻子發現丈夫因為沉迷於小鋼珠，存款不僅沒增加，甚至到了需要借錢的地步，而丈夫也不滿妻子在治裝上花太多錢，2人就此產生矛盾。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，一對40多歲的夫妻在多年打拼下，終於於去年還完公寓的貸款。兩人於結婚時便達成共識，每個月都要各存10萬日圓（新台幣21,400元）在共用帳戶裡，丈夫便提出希望可以將這個習慣保持下去，之後更向妻子表示，「你年收比我高，應該有辦法存更多對吧？」

目前夫妻兩人的收入為，妻子年薪約600萬日圓（約新台幣128萬元）、丈夫因換過工作，年薪約350萬日圓（約新台幣75萬元），兩人年薪合計為950萬日圓（約新台幣203萬元）。對於丈夫的提議，妻子指出過去公寓的貸款多由她承擔，認為可以嘗試各存各的幾個月，每月同樣10萬日圓，最後觀察結果再做討論。

由於職場環境惡劣，妻子習慣以花錢購買喜歡的服飾來紓解壓力，為了不讓衣服材質被破壞，也會固定送去乾洗，近期她更迷上球鞋收藏，砸錢買了高單價的鞋子。

而丈夫的興趣是打小鋼珠，過去他的收入在存完10萬日圓的共同基金後便所剩無幾，他只能透過每天吃妻子做的便當省錢，在下班後溜去小鋼珠店玩一下再回家。

幾個月後，兩人在確認存款餘額時，妻子才驚覺，丈夫的存款非但沒有增加，算上向銀行預借的金錢，他還欠了30萬日圓（約新台幣6.4萬元）的債務。「我以為自己有辦法還錢，結果不知不覺就越花越多了」，面對妻子的質問，丈夫才全數坦承沉迷小鋼珠的事實。然而，丈夫也指責妻子在治裝上的開銷過大，認為她買了又不穿，相當浪費，兩人都無法理解彼此的金錢觀。

事後，妻子告訴丈夫，在對方還清債務之前，自己也不會再買新衣服，丈夫則承諾，直到負債還完以前，不會踏入小鋼珠店。兩人漸漸地改變了各自不好的消費習慣，並且制定了更嚴謹的儲蓄計畫，現在，他們每月共可存下35萬日圓（約新台幣7.5萬元），在資金的運用上也達成了共識。