意外發現父母幫存4000萬股票！她感激「卸重擔」 過來人打醒美夢：可能是借名

意外得知自己是千萬富翁，你會有何感想？近日一名網友發文，表示自己意外得知父母幫她存了價值4000萬的股票，讓她相當激動。

原PO在Dcard發文，表示自己的家族出身平凡，是靠爸爸努力讀書，考上不錯的科系，才讓家裡過上不愁吃穿的日子。目前原PO在台北讀文組、非法商的研究所，雖然父母沒說什麼，但她一直認為自己無法跟父母一樣成功，覺得自己很失敗。

原PO表示自己畢業後應該會在北部就業，原本她十分嚮往結婚生子，但台北的房價與育兒費讓她感到十分無力，認為自己無法為未來的家提供太多資源，「覺得自己像拖油瓶」。

現在得知了這筆錢的存在，讓原PO「心中重擔卸下不少」，她十分感激父親能讓她「樹下乘涼」。4000萬雖然不到財富自由的程度，但現在原PO的父母有自己的財務規劃，該買的保險都有，房貸也已繳清，加上她未來工作的薪水，未來至少不會為生存煩惱。

有網友留言，認為4000萬絕對足夠了，「我覺得4000萬已經超夠花了，很多人一輩子都賺不到那麼多。何況還是存股，可以抗通膨」、「恭喜，4000萬已經比很多人的終點都還多了，好好規劃利用，一定會更好的」、「4000萬好好規劃，你的人生未來都是被動收入，電爆90%的人」。

但也有人勸原PO別開心得太早，「你先別高興得太早，基於避稅，我跟先生部分收入是直接入到寶寶戶頭，但那個沒打算給他，我們自己要拿來退休用，只是借名而已」、「確定真的最後會是你的才能放鬆，我父母也拿我的名義去做一些資金的運作，但我知道這錢他沒有要給我，所以還是踏踏實實賺我自己的錢」、「用你的名義存不表示送給你的吧，這筆錢你也知道是你爸媽拚一輩子才存來的，搞不好是你爸媽的退休金你就少覬覦了，你還是安分一點靠自己」。