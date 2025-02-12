「三星電選四倍十期」盤子在買的東西！點出期望值：專注本業…彩券不會一直中獎
「三星電選四倍十期」那個盤子在買的東西！但為何一堆人都在買？
是因為台彩三星原本是20倍，有活動到2月12號加碼變成40倍。
不過有想過嗎？三星的中獎機率只有1％...
「三星電選四倍十期」什麼意思
三星：中三個號碼
電選：電腦選號
四倍：一注是25塊，買四倍是100塊
十期：連續做十期（次）
一注是25塊，買四倍是100塊，又要連續做十期（次），加總就是要花費1000元。
每次投注就是要花1000元，這樣是否很盤？
就要回到期望值了，有讀過書的都知道，三星電選四倍十期期望值每做一期就是負16元；等於做越多次會越接近這個金額，如果做十期就是負160元。
在社群上面好像看到很多人PO出中獎的影音跟文章，但有人在PO沒中的嗎？還是勸量力而為，彩券這種事情如果會一直中獎，那一直買不就變郭台銘了；應該把時間專注在本業！
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