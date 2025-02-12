「三星電選四倍十期」盤子在買的東西！點出期望值：專注本業…彩券不會一直中獎

是因為台彩三星原本是20倍，有活動到2月12號加碼變成40倍。

不過有想過嗎？三星的中獎機率只有1％...

「三星電選四倍十期」什麼意思

三星：中三個號碼 電選：電腦選號 四倍：一注是25塊，買四倍是100塊 十期：連續做十期（次）

一注是25塊，買四倍是100塊，又要連續做十期（次），加總就是要花費1000元。

每次投注就是要花1000元，這樣是否很盤？

就要回到期望值了，有讀過書的都知道，三星電選四倍十期期望值每做一期就是負16元；等於做越多次會越接近這個金額，如果做十期就是負160元。

在社群上面好像看到很多人PO出中獎的影音跟文章，但有人在PO沒中的嗎？還是勸量力而為，彩券這種事情如果會一直中獎，那一直買不就變郭台銘了；應該把時間專注在本業！

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