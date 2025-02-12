不想財產送政府！父母4間房、兄姊都無後 單身男煩惱：該生小孩繼承嗎

你會為了「財產」生子嗎？一名男網友發文，稱自己的父母一輩子打拚買了4間房，但他的兄姊皆不生小孩，如果他也沒孩子，父母一輩子的努力都會變成政府的，因此詢問網友：「會建議生小孩傳承資產嗎？」

一名男網友在Dcard發文，表示他的爸媽一輩子辛苦工作，買了3間在六都蛋黃區的房，再加上1間鄉下繼承的房子，一共4間房，但他的哥哥姊姊都沒有孩子，原PO則住在外縣市，自己買了1間中古屋和1間預售屋。

原PO表示，他現在單身，沒有求偶和結婚生子的壓力，家裡的資產也還算寬裕，但如果他一直沒小孩，爸媽和他自己累積的財富，將會全部變政府的。假如他有小孩，繼承到的可能是80年老房，但即便如此，至少錢也是花在自己身上，不用擔心錢人的財富全部白費，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友建議原PO除了繼承以外，還要考量其他因素，「生養小孩的現金（從孕期產檢到做完月子，建議抓30～50萬）和耐心（就算砸錢請了24小時保姆，父母還是要付出心力關心照顧，沒有請保姆的就更累了）也是需要考量的」、「養小孩還需要現金，又不能敲房子的磚塊下來換錢，你頂多就是不用付租金只需付稅而已，看到我身邊其他人的經驗，小孩前2-3年真的是1年100萬以上的在花」。

也有網友認為不要為了傳承資產而生小孩，「好好享受人生，別生了，我3間房，還沒全出租，全出租也4、5萬而已，打算到時把工作辭了。人活著太多煩惱了，小孩要是有一些問題，我很痛苦、小孩本身也很痛苦」、「要在有愛的環境下生小孩好，遇到愛人，進而產生想要兩人孩子的想法，如果一開始只在意金錢房產，而沒有想養育孩子的心，真的不要生」。