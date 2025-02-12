被討厭非職場最恐怖的事…是誤以為別人喜歡你！菲女狼三招教戰：多聽少說

職場裡最可怕的不是被討厭

而是誤以為別人喜歡你

雯雯一直以為，自己有效率的溝通，深受各部門讚賞。

畢竟，她負責跨部門協調由來已久。比起其他人說話彎彎繞繞，習慣直來直往的雯雯，遇到問題就點出來，遇到卡關就直接拆解，讓大家少浪費時間。

「妳講話雖然直接，但事情很有效率啊！」

「是啊，妳這種個性適合當協調者，至少不會拖拖拉拉。」

同仁們的回應，讓雯雯認爲自己直來直往的個性，不但在事情上獲得快速進展，同時也為自己嬴來正面的評價。

直到有一天，雯雯的部門縮編，部門同仁必須被釋出到別的部門，雯雯才驚覺事情完全不是那麼一回事。

多數同仁都順利轉調到其他部門，唯有雯雯沒有任何其他部門的主管願意接收。

一直以為自己在跨部門溝通上做得很不錯的雯雯，這時才發現，過去那些看似「認同」她的主管們，其實早就對她不爽了，只不過當面不說破而已。表面上說她做事俐落，背地裡卻覺得她太過強勢、不夠圓滑，只是礙於跨部門和諧，一直隱忍不說。

現在隸屬的部門要釋出雯雯，其他部門的主管完全當她是燙手山芋，讓她宛如沒人要的孤兒，只能走入資遣一途。

雯雯一直以為，職場是解決問題的地方，而她也的確擅長這麼做。

卻沒想到，解決問題往往不夠，更要練就辨別其他人是在說人話，還是在說鬼話的功夫。

直率，不能沒有策略

直話直說沒錯，但如果讓對方下不了台，就是錯。職場裡，大家在意的往往不是「事情處理得好不好」，而是「自己有沒有被尊重」。有時候，說話不只是為了解決問題，更是為了讓人聽得舒服，願意合作。

交情，不是靠有事才聯絡

別等到出事了，才發現自己沒有盟友。平時多一點人情往來，別把所有對話都變成「公事討論」。你記得別人的生日、會在茶水間聊兩句無關緊要的小事，這些看似無關緊要的舉動，往往在關鍵時刻，決定了你的職場生存空間。

多聽少說，學會讀空氣

有人表面上誇你直率有效率，心裡卻暗自記仇；有人嘴上說支持你，其實只是敷衍。真正的職場老手，不是光靠自己的標準來判斷「我做得好不好」，而是能夠看清楚，別人是怎麼看自己的。

職場就是個充斥鬼話的地方。

職場裡最可怕的，不是被討厭，而是誤以為別人喜歡你，把別人的鬼話當人話聽，而做出了錯誤的判斷。

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