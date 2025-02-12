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黃金價格又破紀錄「真的很離譜」！存股哥：00878股息6萬一部分買黃金

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
國際黃金價格再創新高，周一（10日）突破每英兩2,900美元。路透
國際黃金價格再創新高，周一（10日）突破每英兩2,900美元。路透

看到黃金台再次上線，就知道黃金又破紀錄了，今天凌晨國際金價站上$2,900，新台幣賣出價則是每錢$11,770，持續破紀錄！看來去年各專家預估的$3,000可能很快就會來了！

去年2/15（因2/11為農曆新年）每錢$7,720，漲幅達驚人的52.46%，如果回朔到十年前的2/11，每錢$4,790，漲幅非常誇張是145.7%！對於優質資產來說，只要長期持有一定會有豐厚的報酬。

當然這過程肯定不輕鬆，無論存股、無論黃金，一定都會有回檔、下跌的時期，重點是你能不能在這段下跌的期間持續累計自己的部位，這也是長期投資策略最困難的地方。

也許只要迎來一波暴漲，你手上的部位就可以扭虧為盈，甚至賺得更多，就算相對穩定的黃金跟高股息ETF也是如此，如果你持有高股息，2023年到2024年初應該很有感才是。

當然我認為黃金的暴漲不是常態，有吃到這波漲幅當然好，沒有也沒關係，因為黃金本身的屬性比較偏向防禦而不是攻擊，它適合用來避險、抗通膨，當成應對風險的資產之一。

所以有老鐵問我要不要把黃金賣掉賺價差？我個人是覺得賣掉有點可惜啦，畢竟現在還在漲，誰知道會不會短時間就突破$12,000，要是沒有迫切的資金需求，可以再持有一段時間看看。

至於我，肯定是會持續買進的，下個月00878股息領六萬多，打算再拿一部分股息換黃金，存股+存黃金戰術，目前看起來非常可以。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 股息 黃金

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