遺囑信託能限制小孩在台灣住？律師「其實能辦到」：住國外錢就過10年再給

（例如：信託設計，小孩離開台灣搬到別的國家居住，就拿不到每個月的生活費）

其實是可以辦到的，因為信託本身是一個彈性的制度，要給錢或是送東西，當然要照寫遺囑者的意思去完成。

但是如果太超過法律上的限制或有違反公序良俗的情況下，甚至是狀況各案所發生的特殊情形，就再由法律去做些調整。

所以當然可以因為小孩留在台灣，可以多給一些錢，不在台灣的話，可能10年之後再給錢。

上述也是信託可以做個控管，這是可以執行能落實的。

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